Las figuras apoyan públicamente a Jimmy Kimmel tras la suspensión de su show y crece el llamado a un boicot a Disney

Hace apenas unos meses, Donald Trump reveló que quería que el programa conducido por Jimmy Kimmel fuera levantado, y su deseo se cumplió. El miércoles pasado la cadena ABC decidió no poner más al aire el ciclo de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel Live como represalia a las declaraciones que el animador realizó sobre la muerte del influencer de extrema derecha Charlie Kirk. Y si bien hasta el momento el comediante no se refirió públicamente al tema, Mark Ruffalo y otras grandes figuras del espectáculo compartieron sus pareceres.

Mark Ruffalo apoyó a Jimmy Kimmel Scott A Garfitt - Invision

En una publicación en la red social Threads, Ruffalo compartió un informe en el que afirma que las acciones de Disney cayeron un 7 por ciento después de que ABC dejara de emitir el programa Jimmy Kimmel Live! y escribió: “Van a caer mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser quien destrozó a Estados Unidos”. Cabe destacar que Ruffalo es una figura clave en el Universo Marvel de Disney -apareció por primera vez en Los Vengadores, de 2012, como Bruce Banner alias “Hulk”, y posteriormente repitió el papel en siete películas más- y su palabra representa un peso fuerte en la industria.

El animador está evaluando sus próximo pasos, luego de que la cadena ABC cancelara su programa Richard Shotwell - Invision

Las figuras que respaldaron a Jimmy Kimmel

Ruffalo no fue el único en expresar públicamente su apoyo a Kimmel. Wanda Sykes, quien iba a participar de Jimmy Kimmel Live! el día que se canceló la grabación, publicó un video en Instagram en defensa de Kimmel y en contra de la administración de Trump. “No puso fin a la guerra de Ucrania ni resolvió el problema de Gaza en su primera semana. Pero sí acabó con la libertad de expresión en su primer año. Para quienes rezan, ahora es el momento de hacerlo. Te quiero, Jimmy”, expresó la actriz y escritora estadounidense en sus redes sociales.

Algunos de los conductores más destacados de la televisión estadounidense también reaccionaron a la decisión de la cadena ABC. Durante la noche del jueves, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Stephen Colbert y Jon Stewart respondieron en vivo con una mezcla de sátira y tono desafiante. Además, otro reconocido colega, Conan O’Brien, también compartió su opinión en X: “La suspensión de @jimmykimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de programas nocturnos por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro. Está mal y cualquiera con conciencia lo sabe”, escribió el conductor.

The suspension of @jimmykimmel and the promise to silence other Late Night hosts for criticizing the administration should disturb everyone on the Right, Left, and Center. It’s wrong and anyone with a conscience knows it’s wrong. — Conan O'Brien (@ConanOBrien) September 19, 2025

La estrella de Marvel Tatiana Maslany, reconocida por su papel en Orphan Black y protagonista de la serie de Disney+ She Hulk, fue otra de las celebridades que alzó la voz y arengó a sus seguidores a que cancelaran las suscripciones a Disney+. “¡Cancelen su suscripción a @disneyplus @hulu @espn!”, escribió debajo de una foto suya durante un rodaje de la exitosa serie de Marvel.

Pedro Pascal fue otros de los que expresó su apoyo a Kimmel, pronunciando en sus redes sociales que la democracia y la libertad de expresión deben protegerse. El productor Damon Lindelof, uno de los creadores de la serie Lost -que se emitió en ABC y está disponible en Disney+- también compartió su apoyo a Kimmel y la preocupación por las medidas que pudiera tomar la empresa. “Me sorprendió, entristeció y enfureció la suspensión de ayer y espero que termine pronto. De lo contrario, no puedo tener la conciencia tranquila de trabajar para la empresa que la impuso”, señaló.

Jean Smart: "Estoy horrorizada por la cancelación de Jimmy Kimmel Live" Axelle/Bauer-Griffin - Getty Images North America

La estrella de Transparent Amy Landecker compartió una captura de pantalla que muestra la página de cancelación de su cuenta de Disney +, mientras que el actor Frances Fisher anunció planes para protestar contra la suspensión del programa.

Muchos otros famosos, como Ben Stiller, Amy Landecker y Kathy Griffin, también se manifestaron en contra de la decisión de ABC. Tras ganar un Emmy el fin de semana, la estrella de Hacks, Jean Smart, escribió: “Estoy horrorizada por la cancelación de Jimmy Kimmel Live. Lo que Jimmy dijo era libertad de expresión, no incitación al odio”, reflexionó.

Qué fue lo que dijo Jimmy Kimmel

Kirk, activista político de extrema derecha, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

El lunes, Kimmel habló brevemente sobre el asesinato, afirmando que la “pandilla MAGA” (por Make America Great Again) de Trump estaba usando el asesinato para ganar rédito político. “Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, dijo en directo.