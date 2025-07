Qué dijo Justin Timberlake tras confirmar que tiene la enfermedad de Lyme

El cantante Justin Timberlake anunció por medio de su cuenta de Instagram que padece la enfermedad de Lyme. Allí también informó la finalización de su gira para enfocarse en su salud. En la misma publicación, admitió su incertidumbre sobre el futuro de su carrera en los escenarios.

Qué dijo Justin Timberlake sobre su diagnóstico

El músico estadounidense se dirigió a sus más de 72 millones de seguidores para explicar su situación. “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y el festival, quiero contarles lo que me pasa”, escribió Timberlake en un extenso posteo.

El artista detalló su lucha personal fuera de la vista del público: “Entre otras cosas, lucho contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan pena, sino para arrojar algo de luz sobre lo que enfrento debajo del escenario”.

El cantante reveló que quedó "en estado de shock" al recibir el diagnóstico

“Cuando me dieron el primer diagnóstico, quedé en estado de shock. Supe que a partir de ese momento podía sentir un gran dolor, una loca fatiga o simplemente sentirme enfermo arriba de un escenario”, expresó. Ante esta realidad, se enfrentó a una disyuntiva: “Me enfrenté a una decisión personal. ¿Debía dejar de hacer giras o intentarlo y ver qué pasaba? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. ¡Estoy tan contento de haber seguido adelante!”.

El cantante también explicó las razones para revelar su condición en este momento. Mencionó su educación, basada en la reserva, pero destacó su esfuerzo por una mayor apertura. “Me sentía reacio a hablar sobre esto, porque me educaron con la premisa de que no debe contarse todo; pero estoy tratando de ser más transparente sobre mis luchas para que no sean malinterpretadas. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también”, afirmó.

"¡Honestamente, no sé cuál es mi futuro en el escenario!", manifestó el artista sobre su carrera

Timberlake se mostró sincero sobre la incertidumbre que rodea su futuro profesional. El artista agradeció el apoyo de sus fanáticos durante sus giras más recientes, The Forget Tomorrow Tour y JT Live ‘25. “¡Honestamente, no sé cuál es mi futuro en el escenario, pero siempre voy a apreciar esta carrera! ¡Y todos ustedes también! Ha sido legendario para mí”, manifestó.

Qué es la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme es un trastorno provocado por la bacteria borrelia burgdoferi, que se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada. Es una afección que varias figuras del espectáculo padecen o padecieron. Entre ellas se encuentran Justin Bieber, Thalía, Avril Lavigne, Alec Baldwin y Richard Gere.

La enfermedad es transmitida a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada FUNDACIÓN SOS LYME - FUNDACIÓN SOS LYME

El diagnóstico de la enfermedad es complejo y requiere un análisis serológico para su confirmación. Se presenta en tres etapas; la primera es la localizada, donde aparece una erupción cutánea característica entre una y dos semanas después de la picadura. Esta lesión circular suele tener un anillo claro alrededor de un centro más rojizo.

La enfermedad de Lyme tardía puede manifestarse meses o incluso años después de la infección original. Sus síntomas se asemejan a los de la artritis, con principal afectación en rodillas y caderas. También puede generar trastornos neurológicos. Estos incluyen confusión, pérdida de memoria y alteraciones del sueño.

"Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", expresó el músico Shutterstock / AnastasiaKopa

El propio Timberlake describió el impacto de la enfermedad en su vida. “Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente”, señaló en su publicación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.