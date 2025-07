Justin Timberlake reveló que padece una enfermedad que lo alejará de los escenarios: “No sé cuál es mi futuro”

Justin Timberlake sorprendió este miércoles a sus más de 72 millones de seguidores al anunciar en su cuenta de Instagram que daba por terminada su gira y revelar que recibió un diagnóstico que lo obliga a enfocarse en su salud.

En un extenso posteo, el músico comenzó agradeciéndole a sus fanáticos por haberlo acompañado durante la serie de conciertos que viene brindando desde 2023. “Bueno, como estos dos años increíbles llegan a su fin y espero el futuro, quería escribir algo desde el corazón. No es una tarea fácil tratar de contextualizar el torbellino de la gira. Pero, lo intentaré... Esta ha sido la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora. He estado haciendo esto durante más de 30 años (lo que parece una locura decir) y he dado todo lo que tengo a esto. No podría haberlo hecho sin mi familia, amigos, The TN Kids, y todo el apoyo de ustedes”, comienza expresando.

Y continúa: “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras estoy reflexionando sobre la gira y el festival, quiero contarles lo que me está pasando. Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan pena, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando debajo del escenario”.

La enfermedad de Lyme es un trastorno provocado por la bacteria borrelia burgdoferi, a través de la picadura de una garrapata. Justin Bieber contó recientemente que la padece y otras figuras del espectáculo como Thalía, Avril Lavigne, Alec Baldwin y Richard Gere también la sufrieron.

La enfermedad es difícil de diagnosticar y para ello se debe realizar un análisis serológico. Se puede presentar en tres versiones: localizada, diseminada o tardía. En el primer caso se observa una erupción en la piel que aparece entre una y dos semanas después de producida la mordedura. La lesión es circular y tiene la particularidad de presentarse con un anillo de color claro alrededor de la picadura, que se ve de un color más rojizo.

La enfermedad de Lyme tardía se puede manifestar meses o años después de la infección. Las manifestaciones a nivel corporal coinciden con las de la artritis, afectando rodillas y cadera y pueden estar acompañadas de trastornos neurológicos como confusión, pérdida de memoria y cambios de sueño.

“Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando me dieron el primer diagnóstico, quedé en estado de shock. Supe que a partir de ese momento podía sentir un gran dolor, una loca fatiga o simplemente sentirme enfermo estando arriba de un escenario. Y me enfrenté a una decisión personal. ¿Debía dejar de hacer giras o intentarlo y ver qué pasaba? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. ¡Estoy tan contento de haber seguido adelante!“, continúo.

“No solo me demostré a mí mismo mi tenacidad mental, sino que ahora tengo tantos momentos especiales con todos ustedes que nunca olvidaré. Me sentía reacio a hablar sobre esto, porque me educaron con la premisa de que no debe contarse todo; pero estoy tratando de ser más transparente sobre mis luchas para que no sean malinterpretadas”, explicó luego, sobre los motivos que lo llevaron a revelar su enfermedad.

“Comparto esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también”, sumó.

“A todos los que vinieron a verme en The Forget Tomorrow Tour, al JT Live ‘25 o en cualquier otro tour o show a lo largo de los años, agradezco su energía y su amor. ¡Sus gestos y sus mensajes me han hecho reír y sonreír tantas veces! Y escuchándolos y viéndolos a todos cantar estas canciones, palabra por palabra, a todo pulmón, me dejará siempre asombrado. Han hecho mis sueños realidad. (...) Todos ustedes han sido una hermosa familia para mí, cuando me encontraba lejos de casa. Siempre voy a valorar nuestro tiempo estos últimos dos años juntos. No puedo esperar a ver lo que todo el mundo hace después. ¡Sé que será emocionante! Realmente no hay manera de expresar con palabras la sensación de estar en un escenario y poder compartir la experiencia de la música en vivo con todos ustedes. Es una vibración de frecuencia inigualable. Sagrado para mí“.

El último párrafo de su extenso texto se lo dedicó a su esposa, la actriz Jessica Biel, y a sus hijos, pero también quiso ser sincero sobre cuáles son a partir de ahora los pasos a seguir: “¡Honestamente, no sé cuál es mi futuro en el escenario, pero siempre voy a apreciar esta carrera! ¡Y todos ustedes también! Ha sido legendario para mí. Si has llegado tan lejos en este texto, te mereces una medalla. ¡Mi corazón está lleno de gratitud! Quiéranse. Sean buenos unos con otros. No den nada por sentado. Para Jess, Silas y Phin... Nada es más poderoso que su amor incondicional. Ustedes son mi corazón y mi hogar. Estoy en camino".