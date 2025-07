Qué es la enfermedad de Lyme, la patología que tiene Justin Timberlake

El reconocido artista internacional, Justin Timberlake, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su estado de salud. En una publicación reciente, reveló que padece de algunos problemas de salud, entre ellos, la enfermedad de Lyme. El cantante, en un extenso comunicado, expresó su gratitud por el apoyo de sus fans y su familia, mientras se prepara para continuar con sus proyectos profesionales.

Justin Timberlake reveló que lucha contra la enfermedad de Lyme Evan Agostini - Invision

¿Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se transmite?

La enfermedad de Lyme es un trastorno provocado por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a través de la picadura de una garrapata. Es una zoonosis de distribución mundial, lo que significa que es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Si bien la Borrelia burgdorferi es la principal causante, otras especies de Borrelia también pueden infectar a las personas.

La enfermedad fue identificada por primera vez en 1976 en Lyme, Connecticut (EE. UU.), cuando varias personas comenzaron a presentar un sarpullido característico con forma de “ojo de buey”, acompañado de fiebre y dolor en las articulaciones. A esta erupción cutánea temprana y localizada se le conoce como eritema migrans.

La enfermedad es transmitida por garrapatas FUNDACIÓN SOS LYME - FUNDACIÓN SOS LYME

La patología es difícil de diagnosticar y requiere un análisis serológico. La mayoría de los pacientes se recuperan con éxito mediante una terapia antibiótica oportuna. Sin embargo, un número considerable de personas experimentan un fracaso del tratamiento y continúan con síntomas debilitantes a largo plazo.

Justin Timberlake y la enfermedad de Lyme

Justin Timberlake comunicó en sus redes sociales que sufre de la enfermedad de Lyme Lucas Ignacio Mangi

Justin Timberlake se suma a una lista de celebridades que compartieron públicamente su experiencia con la enfermedad de Lyme, como Justin Bieber, Thalía, Avril Lavigne, Alec Baldwin y Richard Gere. En su cuenta oficial de Instagram, Timberlake expresó: “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras estoy reflexionando sobre la gira y el festival, quiero contarles lo que me está pasando. Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan pena, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando debajo del escenario”.

Justin Timberlake anunció en sus redes sociales que padece la enfermedad de Lyme y que se alejará de los escenarios para enfocarse en su salud (Instagram: @justintimberlake)

El cantante también reflexionó sobre el impacto de la enfermedad en su vida y su carrera: “Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando me dieron el primer diagnóstico, quedé en estado de shock. Supe que a partir de ese momento podía sentir un gran dolor, una loca fatiga o simplemente sentirme enfermo estando arriba de un escenario. Y me enfrenté a una decisión personal. ¿Debía dejar de hacer giras o intentarlo y ver qué pasaba?“. A pesar de los desafíos, Timberlake se mostró optimista y decidido a seguir adelante: “Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. ¡Estoy tan contento de haber seguido adelante!”.

Los síntomas de la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme puede presentarse en tres versiones: localizada, diseminada o tardía. Los síntomas varían según la etapa de la enfermedad:

Enfermedad de Lyme localizada: Se observa una erupción en la piel que aparece entre una y dos semanas después de la picadura de la garrapata . La lesión es circular y tiene la particularidad de presentarse con un anillo de color claro alrededor de la picadura, que se ve de un color más rojizo.

Se observa una erupción en la piel que aparece entre una y dos semanas después de la picadura de la . La lesión es circular y tiene la particularidad de presentarse con un anillo de color claro alrededor de la picadura, que se ve de un color más rojizo. Enfermedad de Lyme tardía: Se puede manifestar meses o años después de la infección. Las manifestaciones a nivel corporal coinciden con las de la artritis, afectando rodillas y cadera, y pueden estar acompañadas de trastornos neurológicos como confusión, pérdida de memoria y cambios de sueño.

Otros síntomas generales pueden incluir:

Fiebre

Fatiga

Dolor en las articulaciones

En casos más graves, la diseminación de la bacteria puede causar complicaciones en:

La piel

El sistema nervioso

El corazón

Los músculos y huesos

Los ojos

La diseminación de la bacteria puede causar complicaciones en la piel y los ojos Shutterstock

Cómo prevenir la enfermedad de Lyme

Las medidas más efectivas para prevenir las picaduras de garrapatas incluyen:

Usar pantalones largos y camisas de manga larga al caminar por áreas boscosas o con vegetación alta.

Aplicar repelentes de insectos en la piel y la ropa.

Revisar la piel periódicamente en busca de garrapatas adheridas y eliminarlas lo antes posible.

En áreas de riesgo, entre el 5 y el 40 % de las garrapatas pueden estar infectadas. El riesgo de contraer una infección transmitida por garrapatas depende del número total de garrapatas en el área, la proporción de garrapatas portadoras de la enfermedad y el comportamiento humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.