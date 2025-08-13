Qué dijo L-Gante sobre Wanda Nara

L-Gante, generó revuelo mediático al confirmar su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, tras regresar de una gira por Europa, donde se lo vio acompañado por Wanda Nara. La declaración se produjo en el programa Los Profesionales de Siempre de El Nueve, conducido por Flor de la V. Allí, el cantante no solo blanqueó su vuelta con Báez, sino que también calificó su relación con Nara como un simple “pasatiempo”.

L-Gante sobre su relación con Wanda Nara

La frase que desata la controversia es contundente: “Fue un pasatiempo Wanda”. Así definió L-Gante su vínculo con la mediática. Esta declaración se produce luego de que una panelista le consultara si aún mantiene una amistad con Wanda Nara y le recordó que ella llevó a Jamaica a ver a su madre al teatro. Ante esto, L-Gante responde: “Y sí, tendría que seguir así, como amistad, olvidate”.

El cantante volvió a apostar al amor y recuperó su familia

La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez

Ante la pregunta directa de Flor de la V sobre si volvió con su ex: "¿Volviste con ella? ¿Volviste con Tamara?", L-Gante responde afirmativamente: “Sí”. A lo que la conductora le repregunto: “Pero, ¿en qué sentido decís que volviste con Tamara?“ y el cantante reafirmó: “Y en el mejor de todos. Estamos bien”.

Luego, L-Gante relató con detalles cómo se produjo el acercamiento con Tamara Báez. Según su testimonio, la comunicación se interrumpió debido a un conflicto de ella con su expareja. “Vos sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso, fue un montón”, confesó. Y agregó: “Y habíamos hablado que tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla, y resulta que no, que no había ido. Y pensé: ‘¿qué pasa? Algo raro pasó’. Entonces me acerqué y ya fue, le caí a la casa a Tamara”, explica.

Internaron a Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez (Fuente: Instagram/@tamarabaez777)

El artista contó que lo atendieron por error, porque creyeron que era el hermano del ex de Báez. “Colgué ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Y bueno, después hablamos y está todo bien”, recordó.

La reacción de Wanda ante la reconciliación

Flor de la V le preguntó a L-Gante sobre la posible reacción de Wanda Nara ante la noticia de su reconciliación con Tamara Báez. “¿Cómo le va a caer esto a Wanda? Porque ella siempre está cerca tuyo. Se está enterando”. A lo que el cantante respondió: “Y no sé, creo que si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”.

Además de la situación sentimental, L-Gante también se refirió a los conflictos legales que mantuvo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija Jamaica. “El trabajo de parte de ellos es el conflicto. Cuando hay un conflicto, los que aprovechan son ellos. Con el mío me llevo bastante bien, con Payarola la verdad trabajamos de diez, pero con el de Tamara me llevo bastante mal”, declaró el artista.

Wanda Nara y L-Gante juntos en Europa (Foto: Instagram @wanda_nara)

El cantante se mostró entusiasmado con su presente sentimental y expresó su deseo de tener más hijos con Tamara Báez. “Me gustaría volver a tener otro hijo con Tamara”, afirmó. Además, aseguró que está dispuesto a cambiar su actitud para mantener la armonía familiar: “La felicidad me alcanza para dar un giro a 360 a cualquier cambio que tenga que hacer. Me tengo que portar bien”.

Finalmente, L-Gante reveló que, durante su cercanía con Wanda Nara, le aconsejó luchar por recuperar a su familia. “Estando con ella, le había aconsejado que luche por recuperar a su familia. Y que se lleve bien”, expresó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.