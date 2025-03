¿Lali Espósito le respondió a Eial Moldavsky? La frase que dio de qué hablar en la entrevista con Pedro Rosemblat

En medio del escándalo desatado por los dichos de Eial Moldavsky, Lali Espósito volvió a estar en el centro de la escena por su esperada participación en Industria Nacional (Gelatina), el programa de su novio, Pedro Rosemblat. La noticia de su presencia en el ciclo generó revuelo en redes, no solo por tratarse de la primera invitada de la nueva temporada, sino también porque la cantante y el conductor oficializaron su relación en febrero de 2024 y, también, para saber si diría o no algo sobre el escándalo con Eial Moldavsky. Finalmente, llegó el día y, fiel a su estilo, Lali Espósito habló de todo. Sin embargo, una de sus frases llamó especialmente la atención y fue interpretada como una respuesta indirecta a la polémica que la tiene como protagonista.

Durante la charla íntima, la intérprete reflexionó sobre la forma en que se perciben los errores en la era digital y cómo la cancelación se convirtió en una respuesta común en redes sociales y plataformas de streaming.

“Cuando alguien comete un error, esto es algo que vemos todo el tiempo en las redes, en los streamings, está esta cosa de la cancelación y de señalar ese error que aparentemente el otro cometió. Lo hacemos todo desde el show virtual, como si todos no cometiéramos errores. No estoy justificando los errores, estoy diciendo que cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar: ‘¿A partir de esta época está pidiendo perdón mi yo virtual porque está sufriendo mi yo virtual ese ataque, o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal?’”.

Pedro Rosemblat entrevistó a Lali en Gelatina (Foto: captura de video)

En ese sentido, expresó que constantemente se cuestiona su propio accionar y el impacto de su imagen pública. “Yo me hago esa pregunta todo el tiempo: ¿qué clase de persona pública quiero ser, pero sobre todo, qué clase de persona quiero ser?”.

Cabe recordar que todo comenzó cuando Eial Moldavsky realizó polémicas declaraciones sobre su vida personal y detalló sin filtro los repetidos encuentros sexuales que habría tenido con una famosa cantante argentina. Sus dichos, sumados a las pistas que él mismo y sus compañeros dejaron entrever, llevaron a muchos a asumir que se trataba de Lali Espósito. Esto desató una oleada de críticas hacia el panelista de OLGA, quien fue acusado de ser “poco caballero” por exponer públicamente una situación íntima. Hasta el momento, la cantante no había hecho declaraciones al respecto, por lo que sus recientes palabras en Industria Nacional (Gelatina) fueron interpretadas como una respuesta al escándalo.

El nuevo pedido de disculpas de Eial Moldavsky por sus dichos

Más allá de que, apenas estalló la polémica, Eial Moldavsky salió de inmediato a pedir disculpas en vivo en Sería Increíble, el programa que conduce en OLGA, su arrepentimiento no fue suficiente y las críticas continuaron. Ante la persistencia del rechazo, volvió a hablar el lunes en Intrusos (América TV), donde intentó explicar cómo está afrontando las consecuencias de sus declaraciones sobre la famosa cantante argentina. En esta oportunidad, aseguró que sus dichos eran “completamente falsos”, con el fin de intentar así dar por cerrada la controversia.

Eial Moldavski hablo con Intrusos tras el escandalo con Lali Esposito

Por lo que dio a conocer, vivió “días muy malos, de mucha tristeza, de mucho arrepentimiento y de mucha angustia”, y explicó que evitó a la prensa porque sentía que ya había dicho lo necesario. “Me parece que ya había dicho lo que tenía que decir y que era solo repetirme”, sostuvo. Sobre la repercusión del video, admitió: “Es un video que está muy mal y me golpea mucho en un lugar en el que yo siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar”.

También se refirió a la decisión de Lali de bloquearlo en redes: “Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta”. Finalmente, expresó su remordimiento: “Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón todos los días y me voy a arrepentir todos los días de lo que dije”.