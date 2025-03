El beso de Lali Espósito con Pedro Rosemblat en vivo y el reclamo del conductor: “Hay que revisar el archivo”

Pedro Rosemblat regresó, desde un nuevo estudio, al streaming con Industria Nacional (Gelatina) y tal y como él mismo anunció, tuvo de invitada a Lali Espósito. Minutos antes de las 14.30, la cantante apareció en el estudio y saludó con un abrazo a Lía Copello, Marcos Aramburu y Matías Mowszet. Sin embargo, cuando llegó a su novio le dio un beso en la boca. Sin embargo, lejos de un momento romántico, la pareja tuvo un ida y vuelta y el conductor hasta le hizo un reclamo en vivo.

“Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca”, dijo Lali Espósito y acto seguido le dio un beso a su novio en la boca, situación que hizo que el estudio se llenara de gritos y aplausos. Pero, mientras la cantante se dirigió a su lugar para sentarse, su novio le hizo un reclamo: “A chequear que nunca saludaste a un conductor con un beso en la boca. Igual habría que revisar el archivo, Mariana”.

Lali Espósito estuvo en Gelatina y tuvo un mano a mano con su novio Pedro Rosemblat (Foto: Captura de video)

“¿Qué tal Mariana, cómo estás?“, lanzó Rosemblat. ”Hola mi amor, ¿me vas a decir Mariana? ¿Lali? ¿Cuál es tu decisión? ¿La tomaste?“, le retrucó la actriz. En el pasado el conductor reveló que la llamaba por su nombre de pila, pero en esta ocasión, dijo que, para el mano a mano, iba a usar su nombre artístico.

Lía Copello aprovechó el momento para intervenir y preguntarle a la cantante por el origen de su apodo, puesto que minutos antes debatieron sobre el tema en la mesa. “Cuando nací mi abuela me decía Lali y mi hermano Pato [Patricio] que me llevo 13 meses, era un bebito y no hablaba bien, no le salía Mari y me decía Lali. Había un ”ali, ali, ali", así que se deformó a Lali y desde que tengo uso de razón soy Lali".

Lali Espósito y Pedro Rosemblat estuvieron cara a cara en Gelatina (Foto: Captura de video)

Tras el momento de distensión y aplausos, Rosemblat volvió a ubicarse detrás del micrófono y se sinceró sobre la entrevista que tenía por delante: “Estás muy linda Mariana. La verdad que va a ser muy difícil para mí entrevistarte hoy”. Aunque aseguró que se preparó, no ocultó su nerviosismo, pero su novia le llevó tranquilidad y le aseguró que confiaba en él y que era “muy bueno haciendo esto”.

“¿Qué grado de spoiler hubo intrafamiliar de por donde iban a ir las preguntas?“, quiso saber Aramburu, puesto que además de ser pareja, Rosemblat y Espósito conviven. El periodista aseguró que era ”insoportablemente honesto” el manejo de su novia con respecto a la entrevista, que él le propuso contarle cómo iba a ser la nota, pero ella se negó a escucharlo.

“Anoche me dijo: ‘¿querés que te diga alguna de las preguntas?' Le dije ‘no, no quiero saber, ¿por qué voy a saber?‘. Yo no llamo a Susana [Giménez] antes y le pido las preguntas. A las entrevistas voy natural", explicó Lali, a lo que Pedro le respondió que no cenaba con Susana Giménez la noche anterior a la entrevista.

Lali en Gelatina

La intérprete de “Disciplina” se mostró feliz de visitar el canal y, aunque aseguró que lo haría si su novio no fuera parte del mismo, no dudó en reconocer: “Tiene un diferencial muy hermoso para mí venir y estar con vos en tu lugar, con tus amigos, en tu universo que es Gelatina, pero vendría igual". Además, advirtió que los dos estaban vestidos con remeras blancas. Aunque él se ofreció a cambiarse, ella le dijo: “No, ¿por qué? Está bien. Estamos mimetizados, como las parejas esas medio bolu*** que se visten igual".

Durante el intercambio, la pareja dejó entrever detalles de su relación y ambos reconocieron que suelen pelearse cuando juegan juegos de mesa. “Lo que yo odio a Pedro jugando a un juego de mesa, no lo puedo explicar. No es porque ganás, es tu manera de abordar la competencia la que me hincha las pel***s. Yo soy competitiva, también, a todos nos gusta ganar, pero vos tenés una forma... ese cinismo que te caracteriza de a momentos”, comentó Lali, sacando los “trapitos al sol”.

Luego del intercambio, llegó la hora de tener la entrevista mano a mano. “Mariana está todo dispuesto para que nos sentemos ya mismo en ese set y yo trate de llevar adelante la entrevista, probablemente más difícil de mi vida y la más deseada también“, expresó Rosemblat. ¿Qué le respondió Lali? “Te amo”.