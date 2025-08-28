Qué dijo Nico Occhiato de Migue Granados

Las diferencias entre Nicolás Occhiato y Migue Granados suman un nuevo capítulo, debido a que Olga organizó un torneo de pádel entre canales de streaming que desató comentarios y especulaciones debido a la ausencia de Luzu TV, liderado por Occhiato. Este evento reavivó una rivalidad preexistente entre ambos referentes, marcada por tensiones y acusaciones cruzadas.

¿Qué dijo Nico Occhiato sobre Migue Granados?

En un móvil para LAM (América TV), el creador de Luzu TV respondió a la pregunta sobre los valores de Migue Granados: “No voy a entrar en esa porque la verdad no sé, no lo conozco, no puedo hablar por hablar”. Ante la insistencia de la cronista, reafirmó: “No me interesa”. Con esta declaración, Occhiato marcó distancia con Granados.

Nico Occhiato explicó por qué Luzu no participó del torneo de Olga y dejó fuertes definiciones

La ausencia de Luzu TV en el torneo de Olga

Occhiato explicó la ausencia de Luzu TV en el torneo organizado por Olga. “No tiene nada que hacer Luzu ahí”, afirmó. El conductor argumentó que su decisión se basa en valores personales y en la percepción de que Olga no actuó de manera leal hacia Luzu TV. “No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto?”, cuestionó.

Occhiato aclaró que nunca recibió una propuesta oficial para que Luzu TV participara en el torneo de pádel. Mencionó que Damián Betular, conductor del evento, le comentó sobre la posibilidad de participar, pero sin compromiso alguno. “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo, me dijo ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati Jota”, explicó.

El torneo de Padel que organiza Olga, cuenta con la participación de Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, eltrece, Vorterix, Carajo y AZZ

El conductor de Luzu TV enfatizó que no tiene sentido forzar vínculos que no son genuinos. “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero se hizo”, expresó.

Occhiato se mostró autocrítico y reconoció que podría haber manejado la situación de manera diferente. “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso. Trato de aprender, de manejarme con los valores con los que me educaron. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error o no”, reflexionó.

El origen de la disputa entre Luzu TV y Olga

La tensión entre ambos canales no es reciente. Se remonta a la decisión de figuras clave de Luzu TV, como Nati Jota y Nacho Elizalde, de unirse a Olga. Este movimiento generó un quiebre en la relación entre ambos proyectos. En abril, la situación se agravó cuando Occhiato acusó a Olga de enviarle bots, lo que intensificó la rivalidad.

La respuesta de Migue Granados: “Es trabajo, ni valores, ni traición”

Tras las declaraciones de Occhiato, Migue Granados respondió a las acusaciones. En un móvil para LAM (América TV), ante la pregunta “¿Sos traidor?”, Granados contestó: “No, no lo organicé yo (al torneo), fue una movida de Betu (Damián Betular). Se acompaña al que tiene la idea con todo el equipo de producción”.

Luego, al preguntarle sobre la incorporación de figuras de Luzu TV a Olga y explicó: “Él dijo ‘no teníamos nada que hacer ahí’ y es obvio que esté ofendido porque nosotros hemos llamado gente ahí para laburar acá y esa gente terminó eligiendo laburar acá. Otro también que hemos llamado eligió no venir y por eso te digo es laburo”.

Granados minimizó la controversia, afirmando: “No me parece una cuestión de valores ni de traición. Es trabajo. Entonces es entendible”.

Además, valoró la sinceridad de Occhiato: “Al fin y al cabo, banco la de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto, y a veces te bardean por ser tan directo. Pero el loco… yo banco que no fue careta y dijo ‘conmigo se portaron mal y no voy a ir al cumpleañito’” concluyó.

