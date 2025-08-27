Nicolás Occhiato fue tajante sobre la pelea de Luzu TV y Olga y habló de su relación con Migue Granados

El enfrentamiento entre Migue Granados y Nico Occhiato no es nuevo, pero en los últimos días volvió a encenderse y se convirtió en tema de conversación en las redes. Los dos referentes del streaming, que ya habían protagonizado varios cruces, volvieron a quedar en el centro de la escena tras el inicio del torneo de pádel entre canales organizado por Olga. El evento, que comenzó el 26 de agosto, despertó comentarios y especulaciones por la llamativa ausencia de Luzu TV, el medio que lidera Occhiato.

Según lo que contaron desde Olga, el torneo bautizado Padle Strim Mach reúne a su canal como anfitrión junto a Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, eltrece, Vorterix, Carajo y AZZ. Todos participan en esta propuesta deportiva con el pádel como protagonista y bajo la conducción de Damián Betular. El primer capítulo se estrenó este martes y, a medida que el certamen avance, se sumarán nuevas entregas que mostrarán el desarrollo de la competencia entre los distintos equipos.

El torneo de pádel organizado por Olga no contó con la participación de Luzu TV (Captura: Instagram @olgaenvivo)

En diálogo con LAM (América TV), Nico Occhiato fue consultado por la ausencia de Luzu TV en el torneo de pádel organizado por Olga y no dudó en dar su versión. “No tiene nada que hacer Luzu ahí”, sostuvo de manera tajante. Luego, al explicar su postura, remarcó: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros. No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer”.

Cabe destacar que la disputa entre ambos streamings no es algo reciente, sino que acumula tensión desde hace tiempo. Todo comenzó cuando figuras claves de Luzu TV, como Nati Jota y Nacho Elizalde, decidieron dar el salto y sumarse a Olga en otros programas, lo que marcó un punto de quiebre en la relación entre ambos proyectos. Más adelante, en abril, Nico Occhiato fue aún más directo y acusó a Olga de enviarle bots, un hecho que encendió la polémica y alimentó la rivalidad que hoy vuelve a estar en boca de todos.

La polémica entre Nico Occhiato y Migue Granados por los streamings no es nueva

Asimismo, el conductor también aclaró que nunca le llegó una propuesta oficial para participar del evento. En ese sentido, contó: “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo, me dijo ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati Jota”.

En esa misma línea, Occhiato insistió en que no tiene sentido forzar vínculos que no fluyen. “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”, expresó. En esa misma línea, fue autocrítico y reconoció: “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso”. Asimismo, reflexionó: “Trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron y así nos va bien. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error o no”.

Para cerrar la nota, Nico Occhiato fue consultado por cuáles creía que eran los valores de Migue Granados, a lo que sostuvo: “No voy a entrar en esa porque la verdad no sé, no lo conozco, no puedo hablar por hablar”. Ante la insistencia de la cronista sobre su opinión sobre eso, aseveró: “No me interesa”.

Nicolás Occhiato habló de su rivalidad con Olga y fue contundente sobre Migue Granados

De esta manera, las declaraciones del conductor no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron furor entre los usuarios en las redes sociales, donde quedó en evidencia que el enfrentamiento con Migue Granados y el equipo de Olga sigue más vigente que nunca. Lejos de apagarse, el escándalo entre ambos bandos continúa sumando capítulos y mantiene encendida la rivalidad en el mundo del streaming.