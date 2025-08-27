Qué dijo Nico Occhiato sobre Migue Granados que generó polémica

Nico Occhiato, conductor de Luzu TV, explicó la ausencia de su canal en el torneo de pádel organizado por Olga, la plataforma liderada por Migue Granados. La decisión, comunicada durante una móvil de LAM, reavivó una la rivalidad.

¿Qué dijo Nico Occhiato?

El conductor justificó la ausencia de Luzu TV en el torneo de pádel organizado por Olga, denominado Padle Strim Mach, que reúne a varios canales de streaming, como Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, eltrece, Vorterix, Carajo y AZZ.

“No tiene nada que hacer Luzu ahí” expresó en diálogo con LAM. El conductor explicó que su decisión se basa en valores personales. “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros. No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer”, afirmó para evidenciar una relación tensa entre ambos canales.

Nico Occhiato explicó por qué Luzu no participó del torneo de Olga y dejó fuertes definiciones

El exparticipante de Combate aclaró que Luzu TV no recibió una invitación formal para participar en el torneo de pádel. Comentó que Damián Betular, conductor del evento, mencionó la posibilidad, pero sin concretar una invitación oficial. “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo, me dijo: ‘Che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati Jota”, detalló Occhiato y agregó: “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”.

El evento, denominado Padle Strim Mach, reúne a varios canales de streaming

El origen de la disputa entre Luzu TV y Olga

La tensión entre Luzu TV y Olga tiene historia. El conflicto se intensificó cuando figuras importantes de Luzu TV, como Nati Jota y Nacho Elizalde, optaron por pasarse a Olga. Este cambio generó malestar en el equipo de Occhiato y marcó un punto de inflexión. En abril, la situación empeoró cuando el conductor de Nadie dice Nada acusó a el canal de streaming de Migue Granados de utilizar bots para inflar sus métricas de audiencia, un incidente que exacerbó la polémica y alimentó la rivalidad.

Nicolás Occhiato reafirma el distanciamento con Migue Granados Foto: X

Ante la pregunta sobre su opinión acerca de los valores de Granados, Occhiato respondió: “No voy a entrar en esa porque la verdad no sé, no lo conozco, no puedo hablar por hablar”. Ante la insistencia, agregó: “No me interesa”.

Más allá de la controversia, Occhiato reflexionó sobre su rol como empresario y reconoció que a veces prioriza sus valores personales sobre las decisiones empresariales. “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso. Trato de aprender, de manejarme con los valores con los que me educaron. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error o no”, expresó.

