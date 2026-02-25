Gran Hermano: la contundente reacción de la hija de Andrea del Boca ante un posible romance con un compañero

El reciente ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generacion Dorada (Telefe) desató un verdadero furor en la audiencia y en las redes sociales, sorprendidos por la presencia de la icónica actriz argentina en el reality. Su influencia es tal que ya en las redes sociales se empezó a hablar de un posible “shippeo” con uno de los integrantes de la casa y su hija Anna del Boca ya se manifestó a favor.

Andrea fue la primera participante en ingresar el lunes por la noche a la casa más famosa del país. Allí, reveló ser una “amante del reality” y expresó su deseo de ganar “en buena ley”, apoyándose en su comprensión del juego y las estrategias. Lo que no anticipó la artista fue la posibilidad de que un romance floreciera en en medio del encierro.

Todo surgió cuando Eduardo Carrera confesó en una conversación distendida a otros compañeros que “le gusta” Andrea. Ante ese comentario, en las redes se comenzó a hablar del “shippeo” entre ambos, por lo que la periodista Pía Shaw se encargó de recabar la opinión de una de las voces más cercanas a la actriz: su hija Anna

Andra del Boca es una de las grandes sorpresas de esta edición (Foto: @granhermanoar)

El programa SQP (América), la conductora Yanina Latorre planteó el tema de Gran Hermano y al instante los panelistas empezaron a opinar de este nuevo giro en la vida mediática de Andrea. En medio de la discusión, fue Pía Shaw, quien puso blanco sobre negro y contó detalles de la gala de ingreso, donde se quedó “hasta muy tarde”.

La periodista consultó a Anna específicamente sobre sus impresiones acerca de la posible relación entre su madre y Eduardo Carrera. La respuesta de la hija de Andrea del Boca fue directa y resonante, una frase que capturó la atención de los medios y los espectadores por igual: “Merezco un papi bueno”. Este comentario no solo indicó una aceptación de la relación, sino que Anna también aseguró que considera a Eduardo dentro del “target” adecuado para su madre, otorgando una especie de bendición implícita a una eventual relación.

Es la segunda vez que Eduardo Carrera se suma a Gran Hermano (Foto: @granhermanoar)

Resulta relevante mencionar que esta no es la primera vez que Eduardo Carrera forma parte de Gran Hermano, ya que el participante había sido eliminado en la edición de 2003 tras un episodio violento con la que era su pareja dentro del juego, un antecedente a tener en cuenta en su estadía en el 2026. Pese a su historial, su enfoque actual parece estar completamente puesto en la conquista de la reconocida actriz.

Por su parte, Andrea del Boca, hasta el momento, no emitió comentarios directos que evidencien sentirse atraída o con interés romántico hacia Eduardo o hacia cualquier otro concursante. Hasta el momento, lo más relevante que se le vio hacer fue llorar en la habitación. Sentada en la cama, la protagonista de la emblemática novela Celeste tomó el almohadón con la cara de su hija —el mismo que había dejado en la cabecera tras su entrada triunfal— y, con un dejo de nostalgia, lo colocó frente a ella, como si conversara con Annay con su mascota.

La expectativa ahora reside en si Andrea responderá al interés de Eduardo, o si mantendrá su estrategia de juego al margen de las cuestiones sentimentales, mientras el público y su hija esperan los próximos capítulos de esta historia que promete tener más capítulos.