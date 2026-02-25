Quién es Cochito López, el piloto señalado por un presunto romance con Pampita

El martes, durante la emisión de Sálvense quien pueda (América TV), Martín Salwe adelantó que Carolina “Pampita” Ardohain habría tenido un affaire con Juan Manuel “Cochito” López, un reconocido piloto argentino. Según explicó el panelista, la modelo habría pasado dos noches seguidas en un hotel de Punta del Este junto a él. Rápidamente, ambos protagonistas de este escándalo salieron a desmentir la versión, aunque el nombre del automovilista se volvió tendencia.

El nombre de Cochito López está en tendencia tras revelarse el rumor de un encuentro romántico con Pampita (Fuente: Instagram/@cochitolopez)

Quién es Cochito López

Juan Manuel López nació en Buenos Aires en 1980 y comenzó con su trayectoria como piloto en 1995. Es hijo del excampeón de TC 2000 Torneo Presentación año 1979 con un Peugeot 504, Osvaldo “Cocho” López.

Se convirtió en el primer argentino en competir en un TC 2000 con un Alfa Romeo y hasta el momento es el único en tener una posición de primer puesto con esta marca de auto. Rápidamente, su carrera se dirigió al exterior y participó en 1997 en la F3 Italiana y F3 Británica, además de otros campeonatos en Francia, Países Bajos, Bélgica y China.

Osvaldo "Cocho" López, Juan Manuel y León, abuelo, padre e hijo, tres generaciones apasionadas por los autos (Fuente: Archivo LN)

Obtuvo varios premios en diferentes competencias internacionales y se convirtió en un piloto de renombre. En 2014 participó en su última competencia en la carrera International GT Open 2000.

En el plano personal, está casado con Constanza “Coni” Dietrich, con quien tuvo dos hijos: León (9) e India (6), “Kiki”. La familia vive en Pilar, pero tiene contacto constante con Buenos Aires, sitio donde López trabaja como comentarista para ESPN.

La pareja se conoció en 2004 en Tequila. Por ese entonces, ella cursaba en la facultad mientras él se dirigía a Europa para consolidar su profesión. Durante meses la relación se mantuvo por chats de mail hasta que un año después concretaron el noviazgo en Punta del Este.

Coni y Cochito se conocieron en 2004 en el boliche Tequila y durante un año mantuvieron una comunicación por mail (Fuente: Archivo LN)

Acerca de por qué dejó las pistas, en diálogo con Hola! Argentina en 2022 dijo: “Competía afuera, y con una familia no me imagino esa vida nómade. Me gusta que los chicos tengan su colegio, su grupo de amigos estable… no que viajen a todos lados por mí”.

Los rumores de romance con Pampita

Martín Salwe, panelista de SQP, detalló el presunto encuentro: “Por lo pronto, cena intramuros en la habitación de ese hotel exclusivo en Punta del Este. Ella paró dos o tres días; fue el lapso que estaba sola. No estaban los hijos, no estaba Martín Pepa, estaba sola en Punta del Este, hospedada en ese hotel”.

Ardohain respondió de manera contundente a las acusaciones, calificándolas de “mentira” y de “un invento” en su comunicación telefónica con el programa. Su principal defensa fue que, durante su estadía en Punta del Este, estuvo acompañada exclusivamente por su hijo menor. “En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren, llamen al hotel. En el hotel saben, hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo, estuve los dos días”, afirmó.

Pampita explotó tras las acusaciones de infidelidad a Martín Pepa

“No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada”, enfatizó.

Antes de cortar con la comunicación, Ardohain aseguró con firmeza que su vínculo con Martín Pepa está muy bien y que pasaron todo el verano juntos. Por su parte, Juan Manuel López salió al cruce y, a través de un llamado telefónico a LAM (América TV), sostuvo: “Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”.