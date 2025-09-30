Qué dijo Santiago del Moro al ganar el Martín Fierro de Oro 2025

En el Hotel Hilton de Puerto Madero, Santiago del Moro se convirtió en el gran protagonista de los Premios Martín Fierro 2025, ya que Aptra reconoció su labor al frente de Gran Hermano (Telefe) con el máximo galardón, el Martín Fierro de Oro, en una ceremonia que reunió a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y la televisión argentina.

El conductor se anunció a sí mismo como ganador

Tras tres horas y media de ceremonia, Santiago del Moro anunció el ganador del Martín Fierro de Oro. El conductor abrió el sobre y, con una sonrisa, exclamó: “¡Santiago del Moro!”.

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro

Luego de la ovación, Del Moro se cubrió el rostro, emocionado y, luego, Rodolfo Barili, ganador del Martín Fierro de Oro en 2024, le entregó la estatuilla al conductor de la ceremonia.

El discurso de Santiago del Moro

En el escenario, el conductor de Gran Hermano pronunció un discurso sobre su trayectoria y agradecimiento. “Hace un par de años que me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar”, aseguró emocionado.

Del Moro resaltó el premio como reconocimiento al trabajo constante. “Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, manifestó.

Santiago del Moro anunció que él mismo ganó el Martín Fierro de Oro (Foto: Captura)

El agradecimiento de Santiago del Moro tras ganar el Martín Fierro de Oro

El conductor agradeció a quienes lo empujaron para ir por más. “Hay mucha gente que me inspiró, mucha gente que está acá, que confió en mí, que me dio laburo y otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede”, expreso el conductor del reality y compartió su emoción por alcanzar un sueño. “Este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, expresó.

Para concluir el discurso el conductor argentino finalizó con un grito de agradecimiento y fervor. “Gracias Aptra y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina, los amo!”, exclamó.

Los ganadores de los Martín Fierro 2025

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro

Premio especial: Leyenda de la televisión

Mirtha Legrand

Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)

Final de la Copa América

Mejor ficción

Margarita (Telefe)

Mejor programa de interés general

Susana Giménez (Telefe)

Mejor reality

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Santiago Del Moro Anunció Que En Febrero Vuelve #GranHermano Generación Dorada

Mejor noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Mejor labor en conducción masculina

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor programa deportivo

Copa América (Telefe)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor magazine

DDM (América)

Mejor actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Isabel Macedo ganó como Mejor actriz protagonista de ficción Prensa Telefe

Mejor actor protagonista en ficción

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Mejor actriz de reparto

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mejor dirección

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Mejor noticiero nocturno

Telenoche (eltrece)

Mejor labor periodística masculina

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Rodolfo Barili fue el ganador del Mejor labor periodística masculina Captura

Mejor labor periodística femenina

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

Mejor panelista

David Kavlin, por Todas las tardes (elnueve)

Mejor cronista/movilero

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Pasó en América (América TV)

Mejor programa de entretenimientos

Ahora caigo (eltrece)

Mejor programa periodístico

LAM (América TV)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Mejor producción integral

Telenueve Central (elnueve)

Mejor programa musical

Planeta 9 (elnueve)

Fede Bal recordó a su papá con un gesto a Los Simuladores

Mejor programa de viajes/turismo

Resto del mundo (eltrece)

Mejor programa de gastronomía

¡Qué mañana! (elnueve)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Mejor aviso publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

