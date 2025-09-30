Qué dijo Santiago del Moro al ganar el Martín Fierro de Oro 2025
El conductor se llevó el máximo galardón en la entrega de los premios; su discurso generó repercusión en las redes sociales
En el Hotel Hilton de Puerto Madero, Santiago del Moro se convirtió en el gran protagonista de los Premios Martín Fierro 2025, ya que Aptra reconoció su labor al frente de Gran Hermano (Telefe) con el máximo galardón, el Martín Fierro de Oro, en una ceremonia que reunió a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y la televisión argentina.
El conductor se anunció a sí mismo como ganador
Tras tres horas y media de ceremonia, Santiago del Moro anunció el ganador del Martín Fierro de Oro. El conductor abrió el sobre y, con una sonrisa, exclamó: “¡Santiago del Moro!”.
Luego de la ovación, Del Moro se cubrió el rostro, emocionado y, luego, Rodolfo Barili, ganador del Martín Fierro de Oro en 2024, le entregó la estatuilla al conductor de la ceremonia.
El discurso de Santiago del Moro
En el escenario, el conductor de Gran Hermano pronunció un discurso sobre su trayectoria y agradecimiento. “Hace un par de años que me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar”, aseguró emocionado.
Del Moro resaltó el premio como reconocimiento al trabajo constante. “Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, manifestó.
El agradecimiento de Santiago del Moro tras ganar el Martín Fierro de Oro
El conductor agradeció a quienes lo empujaron para ir por más. “Hay mucha gente que me inspiró, mucha gente que está acá, que confió en mí, que me dio laburo y otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede”, expreso el conductor del reality y compartió su emoción por alcanzar un sueño. “Este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, expresó.
Para concluir el discurso el conductor argentino finalizó con un grito de agradecimiento y fervor. “Gracias Aptra y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina, los amo!”, exclamó.
Los ganadores de los Martín Fierro 2025
Martín Fierro de Oro
Santiago del Moro
Premio especial: Leyenda de la televisión
Mirtha Legrand
Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)
Final de la Copa América
Mejor ficción
Margarita (Telefe)
Mejor programa de interés general
Susana Giménez (Telefe)
Mejor reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Mejor noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Mejor labor en conducción masculina
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor programa deportivo
Copa América (Telefe)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor magazine
DDM (América)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mejor dirección
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)
Mejor noticiero nocturno
Telenoche (eltrece)
Mejor labor periodística masculina
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
Mejor panelista
David Kavlin, por Todas las tardes (elnueve)
Mejor cronista/movilero
Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Pasó en América (América TV)
Mejor programa de entretenimientos
Ahora caigo (eltrece)
Mejor programa periodístico
LAM (América TV)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Mejor producción integral
Telenueve Central (elnueve)
Mejor programa musical
Planeta 9 (elnueve)
Mejor programa de viajes/turismo
Resto del mundo (eltrece)
Mejor programa de gastronomía
¡Qué mañana! (elnueve)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
