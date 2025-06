Qué dijo Yuyito González sobre la biopic sobre Carlos Menem

El próximo estreno de la miniserie Menem, que promete revivir momentos de la historia reciente del país. En este contexto, Amalia “Yuyito” González, figura emblemática del espectáculo, se encuentra en el centro de la escena debido a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el expresidente Carlos Menem.

Yuyito niega la relación con el expresidente y expresa incertidumbre sobre la inclusión de su persona en la biopic captura de video

¿Qué dijo Yuyito González sobre la serie de Carlos Menem?

Ante la inminente llegada de la biopic de Carlos Menem a Amazon Prime Video el 9 de Julio, Yuyito González expresó su preocupación por las versiones que circulan sobre un supuesto romance con el exmandatario. “Se desató el tema de la serie de Menem y ya empiezo a leer cualquier cosa”, declaró en su programa Empezar el día en Ciudad Magazine. La conductora negó rotundamente haber tenido una relación amorosa con Menem y pidió al público que no crea en las historias que se difunden en los medios. “En general no crean nada de todo lo que leen en los portales respecto de esta supuesta historieta de Menem”, sentenció.

Qué dijo Yuyito González sobre la serie de Carlos Menem

La exvedette manifestó su temor ante la posibilidad de que la serie presente una versión distorsionada de los hechos. “Parecería que sí [que aparece en la serie], de eso se va a encargar mi abogado. Pero yo ya voy teniendo algo de temor porque las series son series y nunca sabés qué puede aparecer”, señaló. Yuyito aclaró que no tuvo participación en el proyecto y desconoce si su personaje será incluido o cómo será representado.

¿Qué respondió Yuyito González sobre los rumores de romance con Menem?

La foto que de hace 37 años que alimenta los rumores de romance entre Yuyito y Menem

La conductora fue enfática al desmentir los rumores que la vinculan con el expresidente. “Que se iban a casar, que después no se casaron, que estuvo, que la vieron en la Ferrari”, enumeró, refiriéndose a las versiones que circulan. “No me subí en mi vida a una Ferrari. A la de Maradona tampoco, que la tenía a dos pasos”, agregó, para referirse a su relación con Guillermo Coppola. La conductora lamentó tener que escuchar “un montón de fábulas inventadas” sobre su persona a lo largo de los años.

¿Qué dijo Yuyito González sobre su separación de Javier Milei?

Además de referirse a la serie de Menem, Yuyito González habló sobre su reciente separación del Presidente de la Nación, Javier Milei. La conductora confirmó la ruptura el pasado 21 de abril y aseguró que fue una decisión consensuada. “Hemos terminado nuestra relación. He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”, explicó en su momento.

Yuyito González contó que la decisión de la separación con Javier Milei fue consensuada Instagram/@yuyitogonzalezok

Además, la conductora denunció haber sido objeto de ataques y difamaciones tras anunciar su separación de Javier Milei. “Desde que anuncié la ruptura y durante más de un mes, aparecieron muchos personajes—no sé enviados por quién— hablando mal de mí y ventilando intimidades que no sé quién les habrá contado. Fue una falta total de respeto absoluta”, lamentó. Yuyito aseguró que no recibió disculpas por parte del entorno del Presidente y que se sintió dolida por la situación.

Tras la experiencia de su relación con el Presidente, Yuyito decidió no hablar más de su vida privada. “En su momento compartí todo porque estaba enamorada y era genuino. Hoy no sé si lo haría igual. Cuando te quemás con leche, ves una vaca y llorás. En ese entonces hablaba, pero hoy ya no tengo nada que decir”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.