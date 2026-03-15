La rutina de Nicole Kidman para lucir radiante a los 58 años en la ceremonia de los Oscar 2026

La llegada de Nicole Kidman a la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 no pasó desapercibida. En la 98ª edición de la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la actriz australiana volvió a deslumbrar con su elegancia y con un estado físico que llamó la atención de fanáticos y especialistas de la moda.

A sus 58 años, la superestrella se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. Su figura estilizada despertó intriga en redes sociales sobre cómo logra mantenerse en tan buena forma con el paso del tiempo.

Lejos de atribuirlo únicamente a la genética, la intérprete explicó en una entrevista con la revista estadounidense Women’s Health que gran parte de su bienestar está relacionado con su forma de entrenar.

Según contó, evita las rutinas demasiado estrictas y, en cambio, apuesta por ejercicios variados para mantener la motivación. “Con el fitness intento no ser demasiado estricta. Me gusta mezclar distintos ejercicios para asegurarme de que siga siendo divertido”, explicó la actriz

Nicole Kidman arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)� Richard Shotwell� - Invision�

“Corro, hago bicicleta, hago yoga… lo que sea que pueda hacer y donde quiera que esté en el mundo”, señaló. A su vez, reconoció que principalmente sus hijos son los que la alientan a mantenerse activa cuando se encuentra en su casa. “Intentamos hacer ejercicio en familia, lo que hace que sea mucho más fácil de encajar entre todo lo demás y, por supuesto, mucho más agradable”, explicó.

Nicole Kidman habló de su conexión con el océano en una entrevista a Womens Health Mag (Foto: Instagram @nicolekidman)

Su deporte favorito y el más completo, recomendado para todas las edades, es la natación. “Para mí, así es como me mantengo conectada a este planeta, ¿sabes? Me encanta el océano. Me meto en el agua todo el tiempo", recomendó la protagonista de éxitos como Baby girl, Un asunto familiar y Hechizo de amor.

Otra de las razones por las que disfruta estar en el agua es porque antes de irse a trabajar es el único momento del día que puede compartir junto a sus hijos, quienes también practican este deporte en su hogar.

Nicole Kidman disfrutando de una tarde de campo junto a su caballo (Foto: Instagram @nicolekidman)

Por último, y no menos importante, Nicole Kidman practica desde su infancia equitación. Es por eso que en los días que puede desconectar de la rutina, disfruta de viajar a su casa de campo y tener un momento a solas con la naturaleza. En su Instagram personal son muchas las fotos que la diva subió a lo largo de los años junto a sus amados corceles.