Premios Oscar 2026: el palito de Conan O’Brien a Timothée Chalamet por su comentario sobre el ballet y la ópera

Oficialmente comenzó la 98.ª edición de los Premios Oscar y, como era de presuponerse, Conan O’Brien no perdió oportunidad de hacer referencia al reciente escándalo que envolvió a Timothée Chalamet, quien hizo un despectivo comentario sobre la ópera y el ballet y le llovieron las críticas. El conductor tuvo unas irónicas palabras para el actor que no pasaron inadvertidas.

“La seguridad está muy reforzada esta noche. Me dijeron que existe preocupación por posibles ataques, tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet”, expresó O’Brien. Rápidamente, en el Dolby Theater se hicieron eco los aplausos y las risas, y la cámara de la transmisión oficial apuntó a Chalamet, quien estaba sentado en el pasillo junto a su novia Kylie Jenner. Justo detrás estaba Elle Fanning, con quien trabajó en Un completo desconocido (A Complete Unknown).

Lejos de mostrar malestar por los dichos, Chalamet lanzó una risa al escuchar el comentario del presentador (Foto: Captura de video)

Más allá de la tensa situación, lejos de mostrar malestar, desde su lugar en la primera fila del Dolby Theater, Chalamet, nominado a mejor actor por Marty Supremo (Marty Supreme), se limitó a reír y asentir con la cabeza. “Están enojados porque dejaste afuera al jazz”, arremetió el conductor, en un tono bromista pero al mismo tiempo irónico.

¿Qué dijo Chalamet? En febrero, durante una charla con Matthew McConaughey producida por Variety y CNN, dijo que no quería trabajar ni en ópera ni en ballet porque ya a nadie le importaban. Sus dichos se viralizaron en los últimos días y recibió repudio tanto del MET como de la Ópera de París, entre muchas otras renombradas instituciones. A partir de esto, su carrera al Oscar comenzó a temblar.

Días atrás, Timothée Chalamet dijo que a nadie le importaba la ópera y el ballet y le llovieron las críticas KEVIN WINTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Lo que parecía una victoria segura al inicio de la temporada empezó a desvanecerse. Michel B. Jordan le arrebató el favoritismo por Pecadores (Sinners) y es el principal candidato para quedarse con la estatuilla dorada. Sin embargo, habrá que esperar al final de la ceremonia para saber si efectivamente su propia campaña terminó perjudicándolo o no.