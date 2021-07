Qué fue de la vida de Carl Weathers tras encarnar a Apollo Creed en Rocky

Carl Weathers se hizo conocido por ser el archienemigo de Rocky Balboa que luego se convierte en su entrenador. Con su papel de Apollo Creed, el actor consolidó su fama a fines de los años 70 y se mantuvo activo en el mundo del cine y la televisión por varias décadas más. Más allá de su papel en la película de Sylvester Stallone, Weathers continuó una interesante carrera que le permitió participar de producciones muy distintas, que van desde la película Depredador hasta la serie The Mandalorian.

De boxeador a cazarrecompensas

Alcanzó el estrellato al interpretar al oponente de Balboa. En las dos primeras películas, el boxeador y Creed mantuvieron un fuerte antagonismo que, en la tercera parte de la historia, se transformó en un vínculo de confianza y amistad. Antes de eso, en sus comienzos, Weathers se desempeñó como jugador profesional de fútbol americano. A los 25 años, decidió dejar el deporte y dedicarse a la actuación, su verdadera vocación. Su debut en el cine llegó de la mano de Kung Fu -la película protagonizada por David Carradine y estrenada en 1975-, aunque fue su papel en Rocky, un año más tarde, el que realmente catapultó su carrera.

En 1987, el actor tuvo la oportunidad de volver a brillar con Depredador, el film protagonizado por Arnold Schwarzenegger, y en Acción Jackson (1988), película en la que compartió set con Sharon Stone.

Carl Weathers en Depredador (1987), el film protagonizado por Arnold Schwarzenegger

De la década de 1980 a esta parte, Weathers tuvo roles esporádicos en distintas producciones. En 2017 interpretó a Mark Jefferies, el fiscal del condado de Cook de Chicago Justice, que se estrenó en Universal Channel. “Es un programa que invita a la discusión, del cual será inevitable hablar; la producción es impecable y aunque no coincidas con los personajes, genera fuertes opiniones porque muestra cómo funciona un sistema que tiene muchos grises”, explicó en su momento a LA NACIÓN sobre el drama legal en el que trabajó cuatro años atrás.

Carl Weathers en la serie de Dick Wolf, Chicago Justice Gentileza Universal Channel - Archivo

Sin embargo, el papel que revitalizó su carrera ante las nuevas generaciones de espectadores fue el que obtuvo en The Mandalorian. En 2019, la serie cuya trama amplía el universo de Star Wars le dio la oportunidad de interpretar a Greef Karga, el referente de un grupo de cazarrecompensas. Además de actuar en la producción de Disney+, Weathers llegó a dirigir un capítulo de la segunda temporada.

Carl Weathers como el cazarrecompensas Greef Karga en The Mandalorian, el papel que le permitió llegar a nuevas generaciones de televidentes

“Todavía queda mucho por hacer”, dijo el actor en una entrevista que dio a BeondTV. “Siento que no se explotó del todo mi faceta como actor e intérprete e incluso como director. Rocky fue la película que me dio a conocer. Después de eso, tras años participando en otros proyectos y finalmente en The Mandalorian, supongo que mi extensa carrera responde a dos razones: un poco de talento y la capacidad de adaptarme a lo largo de varias décadas”. Durante la nota, también habló de cómo proyecta su futuro. “El mañana puede no existir. No hay un mañana, como dice Apollo. No sé qué vendrá después de The Mandalorian. Pienso en el aquí y ahora”.

LA NACION