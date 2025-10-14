LA NACION

Qué le dijo Maxi López a Wanda Nara en el debut de MasterChef Celebrity

El estreno de la nueva temporada del reality de cocina desató un intercambio de comentarios entre la conductora y su exmarido; el exfutbolista aludió a su matrimonio pasado

El lunes 13 de octubre, Telefe estrenó una nueva edición de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara y con el jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. El programa tuvo un comienzo explosivo, marcado por el debut de Maxi López como participante: durante la presentación de los concursantes, la expareja protagonizó un intercambio que generó diversas reacciones y anticipa momentos interesantes en la competencia.

El cruce entre Wanda Nara y Maxi López

El diálogo entre Wanda Nara y Maxi López comenzó cuando ella le dio la bienvenida al programa. “Maxi viniste, te animaste”, exclamó la conductora, a lo que el exfutbolista le respondió: “Me animé”. En medio de los gritos del público, admitió sentirse nervioso ante las cámaras.

Nara, con picardía, le comentó: “Mucho tiempo estuviste comiendo congelados”. Y continuó: “¿Cocinás o no cocinás?“. A lo que el padre de sus hijos aprovechó la oportunidad para responder con un toque de humor e ironía: ”Estuve casado una vez y era todo congelado". Sus compañeros reaccionaron con risas. La pareja estuvo casada entre 2008 y 2013 y tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Ante la respuesta de Maxi López, la mediática se defendió y afirmó que aprendió a cocinar y el participante le reconoció que seguramente cocina mejor que él. A pesar de admitir que se defiende en la cocina, López mostró preocupación por la presencia del jurado.

Adelanto del segundo programa

Un adelanto del segundo programa muestra a Wanda Nara preguntándole a Maxi López sobre la opinión de su actual pareja, Daniela Christiansson y sobre su participación en el reality. Christiansson, quien está en Ginebra con su hija Elle y embarazada de siete meses de su segundo hijo, se mostró sorprendida, al igual que la exesposa. López había mencionado que sus hijos y su exesposa lo convencieron de participar en el programa.

Wanda Nara no dudó en confrontar a López: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”. López respondió que ambos hicieron “cambios” en sus vidas, refiriéndose al matrimonio de Nara con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas y de quien está separada.

Nara, sin mencionar nombres, replicó: “A vos te fue mejor”. López le preguntó si era feliz, a lo que ella respondió: “Yo estoy bárbara, acá trabajando”. Se anticipan más interacciones entre la expareja.

Todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Wanda Nara presentó a los 24 participantes de esta edición. Ellos son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alejo Cruzado Antonelli (Alex Pelao), Luis Ventura, Sofía Martínez, Joaquinha Lerena De La Riva (La Joaqui), Diego “Peque” Schwartzman, Romina “Momi” Giardina, Maximiliano “Maxi” López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Valentina Cervantes, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro “Chino” Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

