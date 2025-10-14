La Voz Argentina terminó con polémica y estallaron los memes en las redes sociales

Este lunes se dio la gran final de La Voz Argentina (Telefe). Con una fuerte expectativa del público que está del otro lado de la pantalla, cuatro participantes hicieron su presentación, con sus respectivos coaches y luego recibieron el veredicto de quién se coronó como el ganador.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, ganó La Voz Argentina

Aunque se presumía que el programa iba a ser en vivo, finalmente fue grabado, lo que generó molestia en los televidentes. Pero eso no fue todo: el final se dio de manera abrupta, dando por ganador a Nicolás Behringer y la transmisión se cortó para dar paso a MasterChef Celebrity, sin siquiera saber cómo quedó conformado el podio, ni los porcentajes de los votos.

Nicolás Behringer se coronó en La Voz Argentina 2025 Prensa Telefe

Minutos más tarde, en la cuenta de Instagram de La Voz, se conoció que Alan Lez finalizó segundo, Milagros Amud, tercera y, en el último puesto, Eugenia Rodríguez. Este descuido por parte de Telefe provocó que los usuarios se manifiesten en sus redes y critiquen la falta de seriedad y prolijidad que se merecía el final de este certamen televisivo.

Yo viendo el abrupto final de #LaVozArgentina esperando que digan el segundo, tercer y cuarto puesto pic.twitter.com/mKlG5JqX4t — Vanesa Romano 💚 (@vaneromano77) October 14, 2025

Y quiénes se quedaron con el segundo, tercer y cuarto puesto? Una falta de respeto para los demás como cortaron todo. #LaVozArgentina pic.twitter.com/woSr9bAMGv — ve (@frstwgirl) October 14, 2025

como lo van a anunciar por redes sociales? pic.twitter.com/aOLXPCPqcn — 𓆩milea𓆪 (@mileacn) October 14, 2025

La forma sublime en la que cagaron LA FINAL de la La Voz Argentina, donde esta en 2,3 y 4 puesto????? CERO EMOCIÓN QUE BRONCAAAAA#LaVozArgentina #LaVozAgentina pic.twitter.com/odGbV1lcgI — Maira🌬️ (@escudero_maira) October 14, 2025

luckra ganando la voz argentina antes que lali y miranda ???? #LaVozArgentina pic.twitter.com/JnrqZBys1N — cam (@oktubrisima) October 14, 2025

