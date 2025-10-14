LA NACION

La Voz Argentina terminó con polémica y estallaron los memes en las redes sociales

Nicolás Behringer se coronó como ganador del certamen televisivo; la efusiva reacción de los usuarios por cómo se desarrolló la final

Este lunes se dio la gran final de La Voz Argentina (Telefe). Con una fuerte expectativa del público que está del otro lado de la pantalla, cuatro participantes hicieron su presentación, con sus respectivos coaches y luego recibieron el veredicto de quién se coronó como el ganador.

Aunque se presumía que el programa iba a ser en vivo, finalmente fue grabado, lo que generó molestia en los televidentes. Pero eso no fue todo: el final se dio de manera abrupta, dando por ganador a Nicolás Behringer y la transmisión se cortó para dar paso a MasterChef Celebrity, sin siquiera saber cómo quedó conformado el podio, ni los porcentajes de los votos.

Minutos más tarde, en la cuenta de Instagram de La Voz, se conoció que Alan Lez finalizó segundo, Milagros Amud, tercera y, en el último puesto, Eugenia Rodríguez. Este descuido por parte de Telefe provocó que los usuarios se manifiesten en sus redes y critiquen la falta de seriedad y prolijidad que se merecía el final de este certamen televisivo.

Los usuarios manifestaron su repudio por el final de La Voz Argentina

