Wanda Nara y Maxi López a puro reproches en el debut de MasterChef: “Estuve casado una vez y era todo congelado”

El lunes 13 de octubre, minutos después de que Nicolás Behringer del Team Luck Ra se consagrara ganador de La Voz Argentina, comenzó, en la pantalla de Telefe, una nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y un jurado integrado una vez más por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. De entrada ya se pudo apreciar un poco de lo que ocurrirá a lo largo de la temporada. Unos de los primeros en sacarse chispas fueron justamente la conductora y su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. El exfutbolista, que accedió a participar, tuvo un picante ida y vuelta con su ex en el primer programa.

Tras el inicio del reality culinario, Wanda Nara introdujo a los 24 participantes que cocinarán para el jurado. Ellos son: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alejo Cruzado Antonelli alias Alex Pelao, Luis Ventura, Sofía Martínez, Joaquinha Lerena De La Riva alias “La Joaqui”, Diego “Peque” Schwartzman, Romina “Momi” Giardina, Maximiliano “Maxi” López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Valentina Cervantes, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro “Chino” Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet.

Cuando llegó el turno de hablar con López, Nara dijo: “Maxi viniste, te animaste”. “Me animé”, comentó el exfutbolista mientras el estudio se llenó de gritos. “Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de cien”, reconoció él en el segmento de comentarios frente a cámara que tienen los participantes.

“Mucho tiempo estuviste comiendo congelados”, comentó Nara y más que una pregunta fue una afirmación. “¿Cocinás o no cocinás?“, quiso saber. Él, en tanto, aprovechó para tirarle un palito. ”Estuve casado una vez y era todo congelado", lanzó y sus compañeros empezaron a reír. Cabe recordar que estuvieron casados entre 2008 y 2013 y tuvieron tres hijos juntos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Ante esto, la conductora decidió defenderse y aseguró que, aunque antes no sabía cocinar, ahora aprendió un poco. “Estás mejor que yo seguro”, indicó su López. Si bien el exfutbolista dijo que se defiende un poco en la cocina, evidenció que la presencia del jurado le preocupa un poco.

Por otra parte, en el adelanto del segundo programa se pudo ver un fragmento de la conversación que tendrá el exmatrimonio. Ella le preguntó por la opinión de su mujer Daniela Christiansson - quien se encuentra en Ginebra con su hija en común Elle y embarazada de siete meses de su segundo hijo juntos - ante su decisión de participar del reality. “Lo mismo que mi ex, sorprendida”, advirtió López y Nara le aseguró que efectivamente estaba “sorprendidísima”. Anteriormente, el exfutbolista afirmó que fue su exesposa y sus tres hijos los que lo convencieron de participar del programa.

Si bien en la actualidad López y Nara tienen un muy buen vínculo, ella no dudó en sacar los trapitos al sol: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”. Ante esto él le dijo que los dos metieron “cambio”, puesto que tras la separación ella se casó con Mauro Icardi con quien tuvo dos hijas. Actualmente, están separados y entre ellos media la justicia.

La conductora no lo dudó y sin dar nombres, respondió: “A vos te fue mejor”. “Yo estoy contento, ¿vos?“, le preguntó López y ella le aseguró: ”Yo estoy bárbara, acá trabajando". Por lo que se pudo advertir de entrada, habrá varias interacciones más entre la expareja que seguramente darán que hablar.