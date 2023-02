Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo De Paul cuando no sabía si jugar o no ante Países Bajos por una lesión

escuchar

Uno de los grandes problemas que tuvo Lionel Scaloni a la hora de conformar la lista definitiva de 26 jugadores para afrontar la Copa del Mundo en Qatar fue el tema lesiones. Además, durante el certamen se dudó sobre el estado de algunos jugadores y Rodrigo De Paul se refirió a su situación particular y la reacción de su pareja Tini Stoessel.

El mediocampista de Atlético Madrid se convirtió en una de las piezas claves dentro del esquema del seleccionado argentino durante la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

Argentina vs Países Bajos por los cuartos de final de la copa de mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail de Doha Rodrigo De Paul Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, al certamen mundial llegó con algunas dudas en cuanto a lo físico y este lunes compartió la historia de cómo fue la decisión de participar de los cuartos de final ante Países Bajos, en el primer programa de La Vuelta (Fox Sports) con la conducción del “Pollo” Álvarez.

“¿Te lesionaste o no te lesionaste? Se armó un revuelo previo al partido con Países Bajos”, preguntó el conductor.

“Sí, me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido en un reducido, sentí algo atrás y cuando vi los estudios tenía lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado 1″, introdujo.

Rodrigo De Paul habló de su lesión en el Mundial de Qatar

Al futbolista le quisieron hacer una resonancia, pero se resistió: “Resonancia no porque me va a salir algo. Si veían que estaba lastimado, ya estaba descartado”, indicó y agregó: “Con la ecografía yo podía ir medio que manejándolo”.

“Mirá tenés 10 días. Yo sé cómo sos vos cabeza dura, que vas a querer entrar, pero tenés que saber que hay un 80 por ciento de que te rompas y te pierdas todo el Mundial porque tenés una distensión”, le comunicó el doctor y el futbolista le pidió que no le cuente nada al entrenador.

“Pido hablar con Leo (Scaloni) y le digo ‘yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto, es que me dejes decidir si estoy para jugar. Yo te lo juro que si no estoy, te voy lo voy a decir’”, señaló y el DT aceptó.

Sin embargo, en los entrenamientos previos, el volante campeón del mundo tuvo sus dudas de si participar del partido o no. “Voy a la cinta, nada. Voy a la bicicleta, nada. Bien. Voy a la tarde a entrenar y yo no salgo a entrenar, y se filtra la información. Ese día tener que hacer unas carreras y cuando hago la primera siento un dolor. Me preguntan y digo ‘bien’”, manifestó.

Rodrigo De Paul señaló que sentía que se iba a perder el resto del Mundial. “Entonces, voy a la habitación de Leo (Messi) y me dice ‘Yo te prometo que yo te voy a llevar a semifinal, pero no arriesgues que lo más probable es que te quedes afuera’. Llevarle la contra a Leo es muy difícil porque te lo dice desde un lado de amigo o hermano mayor”, indicó.

Entre todo el revuelo mediático que se formó a raíz de la lesión, el futbolista prefirió no hablar con nadie, excepto con su pareja Tini Stoessel, quien le dio un consejo. “La llamo y le digo ‘no sé qué hacer, no sé si jugar o no’. Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba de presión y responsabilidad”, señaló.

“‘¿Y cómo te sentís?’, me preguntó y yo le decía ‘la verdad que no sé, no sé cómo me siento, no sé qué tengo que hacer, no sé si voy a poder correr rápido, no sé si voy a poder patear y mañana es el partido’. Me dijo, ‘bueno hacé lo que vos sientas, yo te voy a apoyar, quedate tranquilo. Decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir”.

“Al otro día me desperté y dije voy a jugar”, manifestó. Al siguiente día tuvo que probar junto al preparador físico con algunos piques y el dolor seguía, aunque era soportable. Lionel Scaloni le preguntó cómo estaba y el jugador le contestó que bien.

“¿Fue un milagro? Perdoname que te tenga que hablar así, pero si te tengo que sacar a los diez minutos, te tengo que matar”, le dijo el entrenador, quien lo puso de titular en el partido que Argentina ganó por penales a Países Bajos.

LA NACION