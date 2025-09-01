Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”

Llegó el final de En otras palabras, la obra teatral que Nicolás Vázquez dirigió y en la que Gimena Accardi y Andrés Gil eran los protagonistas. El domingo 31 de agosto fue la última función y luego de ello, los artistas y parte de la producción celebraron arriba del escenario con comida y karaoke. Además de los mensajes emotivos de cada uno, llamó la atención el posteo que hizo Nico Vázquez con una dedicatoria especial.

Con el divorcio confirmado entre Vázquez y Accardi, su vínculo se relegó a cuestiones laborales y a una amistad, que quedó plasmada en el mensaje que, más tarde, el actor principal de Rocky manifestó ante sus seguidores en forma de agradecimiento. Lejos de textos largos y engorrosos, cada partícipe de En otras palabras expuso lo que sentía al cerrar esta etapa conjunta.

Gime Accardi en la previa a salir a escena (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

En principio, Accardi empezó la jornada del domingo, en la previa a la función, con una historia que publicó en Instagram. Allí explicó cómo se sentía: “Todo es emoción”. Minutos después agregó un video en el que ella junto a Gil y al resto de los realizadores unieron sus manos en el centro de un círculo e hicieron la cuenta regresiva para salir a escena.

Su recorrido terminó en San Juan, donde arriba del escenario y ante una sala llena, la actriz dijo a los espectadores presentes: “Este es el fin de nuestra gira. Esta fue nuestra última función. Queremos agradecerles a ustedes, a todo el público que nos acompañó hace más de año y medio con esta obra. Gracias”.

El mensaje de despedida que escribió Gime Accardi tras finalizar la función en San Juan Fuente: Instagram/@gimeaccardi

“Este equipo del amor se despide con otra obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos. Los quiero mucho, gracias por todo. ¡Equipazo, los voy a extrañar!”, añadió después en un breve mensaje sobre dos fotos de todos los que trabajaron detrás de escena.

Tras las palabras de cariño y las menciones a cada uno, Accardi completó su posteo con un video en el que dejó entrever parte de los festejos que llevaron a cabo en la sala del teatro una vez que la gente se retiró. Sobre el escenario colocaron una mesa con comida y bebida, pusieron música de fondo y hasta hicieron karaoke. Lo que se vio en ese clip fue un ambiente de felicidad y alegría, entre risas y bailes. “Nos despedimos de la forma que más nos gusta: comiendo y cantando”, sentenció.

Accardi y Gil terminaron con su obra y lo festejaron a lo grande

Por su parte, Andrés Gil, simplemente subió una foto antes de iniciar con su papel, donde dejó en claro que sería su última vez y luego replicó el mensaje de despedida en el que Accardi lo mencionó.

Andrés Gil en la previa a la última función de En otras palabras Fuente: Instagram/@andresgil

Lo cierto es que, pese a la ausencia de Vázquez -ya que él protagoniza Rocky en Buenos Aires-, de todas formas quiso hacerse presente y por ello reposteó el reel con las palabras de cierre que dijo Accardi, y agregó: “Gracias a todo el equipazo que hizo posible que esta obra sea tan hermosa. Y al público, por acompañarnos con amor, emoción y agradecimiento”.

El intercambio de palabras entre Nico Vázquez y Gime Accardi al finalizar la obra (Fuente: Instagram/@enotraspalabras)

Además, en la sección de comentarios del clip, mencionó: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público, por tanto amor”. Al mismo tiempo, Accardi respondió: “¡El mejor Director de mi vida! ¡Gracias por tanto! “.

El mensaje de Nico Vázquez tras el final de la obra que dirigió (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

De este modo, Accardi y Gil dejarán de compartir el mismo lugar de trabajo, ese que dos meses atrás encendió la polémica tras conocerse la separación de Vázquez con la actriz. Atrás quedaron los rumores de un romance extramatrimonial de los protagonistas, que fue desmentido a finales de agosto, cuando Gimena y Nicolás admitieron que existió una infidelidad, pero que nada tuvo que ver la pareja de Candela Vetrano.