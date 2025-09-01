Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”
Los artistas se despidieron de En otras palabras, la obra con la que se fueron de gira y que terminó en polémica tras la separación de los ex Casi Ángeles
- 4 minutos de lectura'
Llegó el final de En otras palabras, la obra teatral que Nicolás Vázquez dirigió y en la que Gimena Accardi y Andrés Gil eran los protagonistas. El domingo 31 de agosto fue la última función y luego de ello, los artistas y parte de la producción celebraron arriba del escenario con comida y karaoke. Además de los mensajes emotivos de cada uno, llamó la atención el posteo que hizo Nico Vázquez con una dedicatoria especial.
Con el divorcio confirmado entre Vázquez y Accardi, su vínculo se relegó a cuestiones laborales y a una amistad, que quedó plasmada en el mensaje que, más tarde, el actor principal de Rocky manifestó ante sus seguidores en forma de agradecimiento. Lejos de textos largos y engorrosos, cada partícipe de En otras palabras expuso lo que sentía al cerrar esta etapa conjunta.
En principio, Accardi empezó la jornada del domingo, en la previa a la función, con una historia que publicó en Instagram. Allí explicó cómo se sentía: “Todo es emoción”. Minutos después agregó un video en el que ella junto a Gil y al resto de los realizadores unieron sus manos en el centro de un círculo e hicieron la cuenta regresiva para salir a escena.
Su recorrido terminó en San Juan, donde arriba del escenario y ante una sala llena, la actriz dijo a los espectadores presentes: “Este es el fin de nuestra gira. Esta fue nuestra última función. Queremos agradecerles a ustedes, a todo el público que nos acompañó hace más de año y medio con esta obra. Gracias”.
“Este equipo del amor se despide con otra obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos. Los quiero mucho, gracias por todo. ¡Equipazo, los voy a extrañar!”, añadió después en un breve mensaje sobre dos fotos de todos los que trabajaron detrás de escena.
Tras las palabras de cariño y las menciones a cada uno, Accardi completó su posteo con un video en el que dejó entrever parte de los festejos que llevaron a cabo en la sala del teatro una vez que la gente se retiró. Sobre el escenario colocaron una mesa con comida y bebida, pusieron música de fondo y hasta hicieron karaoke. Lo que se vio en ese clip fue un ambiente de felicidad y alegría, entre risas y bailes. “Nos despedimos de la forma que más nos gusta: comiendo y cantando”, sentenció.
Por su parte, Andrés Gil, simplemente subió una foto antes de iniciar con su papel, donde dejó en claro que sería su última vez y luego replicó el mensaje de despedida en el que Accardi lo mencionó.
Lo cierto es que, pese a la ausencia de Vázquez -ya que él protagoniza Rocky en Buenos Aires-, de todas formas quiso hacerse presente y por ello reposteó el reel con las palabras de cierre que dijo Accardi, y agregó: “Gracias a todo el equipazo que hizo posible que esta obra sea tan hermosa. Y al público, por acompañarnos con amor, emoción y agradecimiento”.
Además, en la sección de comentarios del clip, mencionó: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público, por tanto amor”. Al mismo tiempo, Accardi respondió: “¡El mejor Director de mi vida! ¡Gracias por tanto! “.
De este modo, Accardi y Gil dejarán de compartir el mismo lugar de trabajo, ese que dos meses atrás encendió la polémica tras conocerse la separación de Vázquez con la actriz. Atrás quedaron los rumores de un romance extramatrimonial de los protagonistas, que fue desmentido a finales de agosto, cuando Gimena y Nicolás admitieron que existió una infidelidad, pero que nada tuvo que ver la pareja de Candela Vetrano.
Otras noticias de Buenos Aires
"El agua nos llegaba arriba de la cintura". Tormenta de Santa Rosa: videos de la “catástrofe” que dejó el intenso temporal en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
En mayo. Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas a la venta
Elecciones bonaerenses. Una cuenta del PJ lideró el gasto de publicidad en redes sociales, pero los libertarios se imponen en el global
- 1
El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal: “Él estaba enemistado conmigo”
- 2
Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar
- 3
Pedro Pascal, el actor del momento, en juicio contra una marca de pisco chilena llamada Pedro Piscal
- 4
La Voz Argentina, por primera vez en vivo: a qué hora arranca hoy