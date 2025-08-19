Qué le respondió Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le admitió la infidelidad

Tras 18 años de relación y luego de que Gimena Accardi anunciara que le fue infiel a Nicolas Vazquez, se desató una ola de especulaciones sobre quien podría ser el tercero en discordia y cómo reaccionó el actor ante lo sucedido. La actriz confirmó la situación en el programa Sería increíble de Olga y contó detalles al respecto.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

La respuesta de Nico Vázquez tras la infidelidad de Gimena Accardi

Según relató la actriz, la respuesta del actor la sorprendió: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.

Según dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), antes de que Accardi admitiera su infidelidad, Vázquez comenzó a sospechar durante el último año de crisis que atravesaba la pareja. El periodista afirmó que el actor “está muy enojado porque vio lo que no quería ver” y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste” y que “finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que Vázquez se había dado cuenta de que entre su esposa y otra persona “pasaba algo, pero no tenía pruebas”.

El presunto motivo por el que Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron

Tras hacerse pública la separación, Yanina Latorre deslizó la existencia de un tercero en discordia. Ante esto, la actriz negó rotundamente los rumores. “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores”, pidió la actriz y aseguró que Vázquez siempre sería su “alma gemela”.

Las declaraciones de Gimena Accardi

Tras la confesión, la actriz se mostró arrepentida y angustiada por lo sucedido. “Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, admitió. Además, expresó su dolor por haber lastimado a Vázquez: “Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece”. La actriz también aclaró que se trató de “un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

Aunque Vázquez perdonó a Accardi, la actriz reconoció que la relación ya venía mal desde hacía un año. Si bien la infidelidad no fue la causa principal de la separación, sí actuó como “el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”. A pesar de todo, Accardi aseguró que la relación con Vázquez es de respeto y amor.

El misterio del tercero en discordia: ¿quién es la persona señalada?

En medio de la polémica, la identidad del tercero en discordia generó gran intriga. En LAM se mencionó que esta persona sería “una persona conocida que también está casado con alguien del medio” y que forma parte del mismo grupo de amigos de la pareja. No obstante, Accardi desmintió esta versión y aseguró que la persona con la que se la vincula “es mentira” y que se está “ensuciando a gente que nada que ver, que es familia”. En cambio, afirmó que se trató de “una persona random que no tiene nada que ver con el medio”.

