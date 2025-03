¿Qué pasa si no retiro la pulsera de Lollapalooza?

Se acerca el festival Lollapalooza Argentina 2025 —el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23—y algunas personas se preguntan qué pasa si no retiro la pulsera que sirve como entrada para ingresar a los recitales en el Hipódromo de San Isidro.

Según la información oficial proporcionada por la empresa All Access que está a cargo de la organización del evento, las entradas pueden retirarse en los puntos de canje desde el 19 de febrero hasta el próximo 20 de marzo inclusive. Para esto, el titular de la compra deberá presentarse con su DNI y la tarjeta de crédito/débito utilizada en el shopping Unicenter (Parana 3745, Plaza del Sol. Martinez, Provincia de Buenos Aires), de 10 a 22, o en la boletería del predio La Rural (Av. Santa Fe 4201, CABA) entre las 12 y las 20.

Las personas que quieran ir al Lollapalooza deben retirar las pulseras que funcionan como entradas dentro del festival rodrigo-nespolo-10977

También existe la posibilidad de que el titular de la compra autorice a un tercero para que retire sus entradas con una nota constatada por un escribano o por la entidad bancaria emisora de la tarjeta con la cual fue realizada la compra, en la cual figure el DNI de la persona que realiza el retiro. La persona apoderada puede acercarse, con la nota y el DNI en mano, a retirar dichas entradas en los puntos de venta durante el período indicado previamente para el retiro de las mismas.

Qué pasa si no retiro la pulsera del Lollapalooza

Aunque las múltiples opciones amplían las posibilidades de retirar las pulseras, desde la organización dejan una opción disponible para quienes de todas formas se hayan visto impedidos de canjearlas: “Si por motivos de fuerza mayor no podés buscarlas durante el periodo establecido, contactanos en la opción soporte a través de allaccess.com.ar”.

Las personas que hayan perdido sus entradas pueden reclamarlas directamente a All Access julian-bongiovanni-10743

La importancia de las pulseras del Lollapalooza trasciende su función como entradas: los chips recubiertos por la tela traen integrado el sistema Lollacashless, único medio de pago habilitado para la compra de productos gastronómicos o merchandising dentro del predio. Por eso, quien no la tenga no solo no podría entrar al Hipódromo de San Isidro, tampoco realizar ningún gasto en las instalaciones.

Qué hacer si se perdió la pulsera del Lollapalooza

Otra cosa que puede pasar es que la persona pierda la pulsera del Lollapalooza, un caso que está contemplado en las posibilidades que evalúa All Access.

En caso de extravío, desde la empresa informan que el titular de la compra tendrá que enviar una solicitud seleccionando el motivo de consulta con el asunto “Problemas con mi entrada”. El mismo deberá contener un texto descriptivo del caso, junto con una copia de una denuncia de extravío, en donde figure que las entradas ya no están en poder de la persona, así como una foto de su DNI para validar su identidad.

Evaluada la solicitud, la empresa indica el protocolo a seguir para conseguir entradas nuevas: “Nosotros inhabilitaremos las entradas para que las mismas no puedan utilizarse y, el titular de la compra, podrá acercarse a nuestros de puntos de venta habilitados, dentro del período de retiro de entradas del evento, con la copia de la denuncia y el DNI en mano, a solicitar entradas nuevas”.

Qué objetos están permitidos para entrar en el Lollapalooza Argentina 2025

Como en cualquier evento masivo, existen reglas sobre las cosas que se pueden entrar al Lollapalooza Argentina 2025. Este listado coincidiría con el de 2024, en el que se reglamenta que está permitido entrar con:

Como en muchos eventos públicos, hay algunos objetos que están prohibidos en el Lollapalooza Argentina 2025 Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Termos reutilizables (plástico máximo de 600 cm vacío)

Celulares

Tapones para oídos

Gorras o sombreros

Riñoneras o mochilas (hasta 30 x 30 cm)

Anteojos de sol

Encendedores pequeños

Perfumes (hasta 100 ml)

Bloqueador solar (hasta 100 ml)

Polvo maquillante o gloss

Cámaras digitales (pequeñas y con lente fijo)

Coches de bebé

Medicamentos y alimentos especiales (bajo prescripción médica, con receta y acreditado con DNI)

Cinturón con hebilla chica

Capa impermeable para lluvia

Repelente para insectos (hasta 100 ml)

Batería recargable para celular

Largavistas

Productos de higiene personal (hasta 100 ml)

Los productos que no se pueden llevar al festival son:

Armas de fuego o explosivos (munición, fuegos artificiales o bengalas incluidos)

Elementos punzantes

Líquidos inflamables (gasolina, pintura, carga de gas)

Mochilas grandes

Aerosoles (lapiceras o latas de pintura)

Selfie stick

Paraguas

Handys

Alimentos y bebidas (de más de 100 ml)

Computadoras

Drones

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Pistolas de agua u objetos similares

Rayos o punteros láser

Vehículos de cualquier tipo

Carpas o sillas de cualquier tipo

Cadenas largas o con picos

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Termo con líquido caliente

Peluches

Equipo profesional de foto

Bebidas alcohólicas o energéticas

Banderas con palos

Vale aclarar que el festival permite el alquiler de lockers de distintas dimensiones, desde el sitio web de la ticketera.