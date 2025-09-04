Qué pasó con Andrea del Boca y por qué está en juicio por una novela

El 25 de septiembre se conocerá la sentencia en el juicio contra Andrea del Boca, acusada de administración fraudulenta en la financiación de la novela Mamá Corazón. La fiscalía solicitó tres años y medio de prisión para la actriz. El proceso judicial, que comenzó en marzo, involucra a diez imputados, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Vido.

¿Por qué Andrea del Boca enfrenta un juicio por la novela Mamá Corazón?

La causa investiga presuntas irregularidades en los convenios firmados entre el Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Estos acuerdos permitieron la entrega de fondos a la productora A+A Group SRL, representada por Andrea del Boca. La Justicia busca determinar si hubo un manejo ilícito de estos fondos destinados a la producción de la novela.

Mamá Corazón, la novela que llevó a juicio a Andrea del Boca

La acusación contra Andrea del Boca

La fiscal Fabiana León acusa a la actriz de ser “partícipe necesaria” de un presunto fraude a la administración pública. La fiscalía considera que la actriz tuvo un rol clave en la administración de los fondos y que, por lo tanto, debe responder por las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos públicos destinados a la producción de Mamá Corazón.

Otros implicados en la causa

Además de Andrea del Boca y Julio De Vido, figuran Carlos Rafael Ruta, exrector de la UNSAM, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad, Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson, figuran en la causa. Se los acusa de diferentes grados de participación en el presunto fraude a la administración pública.

La fiscal acusa a Andrea del Boca de "partícipe necesaria" Victoria Gesualdi / AFV

La defensa de Andrea del Boca?

El abogado de la actriz de Mamá Corazón, Juan Pablo Fioribello, junto con Federico Schumacher y Diego Onorati, defiende la inocencia de su clienta y asegura que demostrará su falta de participación en los hechos que se le imputan. “Estamos en la etapa final, la ronda probatoria está terminada, están los alegatos de la defensa, antes lo hizo la fiscalía. La fiscal pidió una pena. Tenemos una mirada diferente, pero entendemos que es la función del ministerio Público.”

Juan Pablo Fioribello, el abogado de Andrea del Boca

“Desde la defensa aseveramos que tenemos elementos de sobra para sostener la inocencia absoluta de Andrea del Boca en este hecho, que se quiso vincular de manera política en los medios, que ella no participó de nada y lo vanos a demostrar. Ojalá que el Tribunal actué con suficiente criterio y evalué el material probatorio en este sentido. No me cabe duda que así será y debe ser absuelta porque no cometió ningún tipo de delito”, afirmó Fioribello.

La novela: Mamá Corazón

Mamá Corazón narra la historia de Alessandra, una viuda interpretada por Del Boca, que es madre de una adolescente. El elenco incluía a Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss. Según la actriz, los 26 capítulos se grabaron, pero quedaron a medio editar y nunca se emitieron.

Las declaraciones de Andrea del Boca

Un año atrás, al conocerse la fecha de inicio del juicio, la actriz argentina expresó en sus redes sociales: “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.