Tras casi dos décadas de matrimonio, el medio estadounidense TMZ reveló que Nicole Kidman y Keith Urban viven separados desde mediados de este año. La noticia genera interrogantes sobre el futuro de la familia y las razones detrás de esta decisión.

¿Qué pasó con Nicole Kidman y Keith Urban?

Según TMZ, Keith Urban abandonó el hogar que compartía con Nicole Kidman a mediados de este año, un dato que marca un punto de inflexión en la relación, que hasta el momento se mostraba sólida y estable ante los ojos del público. La decisión del músico de mudarse a otra residencia plantea interrogantes sobre el detonante de la crisis.

La reacción de Nicole Kidman

Una fuente cercana a la actriz declaró a TMZ que ella se encuentra preocupada por mantener unida a la familia en este difícil momento, y su prioridad parece ser el bienestar de sus hijas, Sunday y Faith.

Las últimas apariciones públicas de Kidman y Urban

La última publicación de la pareja en Instagram fue en junio, celebrando su aniversario con el mensaje: “Feliz Aniversario, bebé”. En mayo, el músico compartió fotos en la misma red social tras su triunfo en los Premios de la Academia de Música Country, imágenes que contrastan con la noticia de la separación, evidenciando que la crisis era desconocida para el público hasta el momento de la confirmación.

La historia de amor entre Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz y el cantante se conocieron en 2005, durante una cena en Los Ángeles en honor a personalidades australianas. Ella le dio su número de teléfono, pero él tardó en contactarla debido a que había terminado su relación con la modelo Niki Taylor. Este encuentro fortuito marcó el inicio de una historia de amor que duró casi dos décadas.

En entrevistas, contaron que su primera cita fue un paseo por Central Park en Nueva York, donde la actriz quedó “cautivada por los encantos del músico”. La actriz de Ojos bien cerrados había finalizado su matrimonio con Tom Cruise cinco años antes y solo había tenido relaciones breves con Lenny Kravitz y Steve Bing. El flechazo fue inmediato y ambos reconocieron haber sentido una conexión especial desde el primer momento.

La conexión entre ellos fue tan fuerte que se casaron un año después de conocerse, en 2006. La pareja tiene dos hijas adolescentes: Sunday, de 15 años, y Faith, de 13. Por su parte, Kidman tiene dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con Tom Cruise, que terminó en 2001.

Si bien se mostraban juntos en eventos y en su vida cotidiana, no solían hablar mucho sobre su relación. Sin embargo, era común que se dedicaran posteos en redes sociales en fechas especiales. Estas demostraciones públicas de afecto eran una constante en la relación, aunque siempre mantuvieron un perfil bajo en cuanto a detalles íntimos.

Durante una entrega de premios, el musico fue consultado sobre el secreto de su relación. “Si respondo eso, parecerá un consejo para otras personas casadas”, respondió. “No tengo ningún consejo para nadie. Ustedes descubran lo que funcione para ustedes, nosotros lo estamos averiguando. Cada uno es diferente. No hay una talla única”, agregó.

