Este lunes 4 de agosto hubo mucha preocupación por Sergio Lapegüe. El periodista y conductor tuvo que abandonar el Lape Club Social (América TV) mientras estaba al aire. El resto del programa lo condujo su compañero, Mauro Szeta. Este cambio repentino levantó dudas en sus espectadores sobre lo que ocurrió.

Qué pasó con Sergio Lapegüe en su programa de TV

Sergio Lapegüe junto a marina Calabró momentos antes de abandonar su programa por un tema de salud Captura

Durante el programa del lunes, Lapegüe estaba conversando con Marina Calabró, quien da una columna de noticias del espectáculos en el ciclo. Minutos antes del mediodía, se lo podía ver serio, a pesar de que se hablaba de un tema ameno. Luego de un informe, se pudo ver que el conductor ya no se estaba y que en su lugar se encontraba Mauro Szeta.

Rápidamente, Marina hizo la sorprendida por el cambio y exclamó a modo de chiste: “La magia de la televisión”. “Lape está bien, no se asusten. Todo está bien, no le pasó absolutamente nada. Una mini cosita, pero quédense tranquilos que Lape ya está volviendo al aire”, dijo luego para calmar a los espectadores ante este cambio inusual.

El momento en que Sergio Lapegüe dejó su programa

Sin embargo, el conductor no regresó al estudio al finalizar el programa. En el cierre, Mauro Szeta comentó que Lapegüe estaba “bien” que “tuvo una pequeña nana, un mareo”. No especificó nada más sobre el periodista, pero aseguró que al día siguiente iba a estar de vuelta.

Más tarde, fue la misma Calabró que informó en su programa de radio sobre qué le ocurrió a su compañero en Lape Club Social. “Estábamos haciendo la columna y al principio del segundo tema se empezó a sentir mal”, detalló. Además, contó que se comunicó con él pasadas las 17, momento en que estaba saliendo del sanatorio. “Aparentemente, tuvo un pico de presión. Por su puesto está controlado y le hicieron una batería de estudios.

Según informó la periodista, le diagnosticaron una migraña aurica, que se trata de una cefalea que se caracteriza por caracterizada por la aparición de síntomas neurológicos transitorios antes o durante el dolor de cabeza, como puede ser alteraciones visuales, sensaciones de hormigueo, dificultad para hablar.

Según informó Calabró, por esta migraña Sergio Lapegüe estaba experimentando problemas en la vista, hasta el punto que casi no podía ver. “Estando al aire, en un momento me estaba mirando y [de repente] dejó de verme de un ojo. Entonces, se tapó un ojo y más o menos me veía, y desde el izquierdo veía menos que nublado. Se recontra asustó porque empezó a ver poco de un ojo”, explicó.

En tanto, describió cómo fue la situación al aire y lo que experimentaron con sus compañeros. “Durante un tape, él [Lapegüe] aprovecha para salir del aire y viene Mauro Szeta para hacer el diálogo conmigo. Nos llamaba la atención que nadie nos decía nada”, sostuvo. Durante ese tiempo, el conductor fue atendido por una ambulancia y los médicos de América TV, quienes le sugirieron que fuera a un sanatorio a hacer algunos estudios.

El descargo de Bochi tras la serie de publicaciones falsas sobre la salud de su esposo (Fuente: Instagram/@bochiok)

Por su parte, la esposa de Lapegüe, Silvia, amplió sobre lo que ocurrió al periodista a través de sus redes sociales. “Sergio hoy se mareó al aire en el programa, no veía bien. Lo atendieron en América y después Micaela [su hija mayor que trabaja en el programa] lo llevo al Finochietto donde le hicieron estudios”, indicó la “Bochi”. Además, se tomó un momento para criticar a aquellas personas que se encargaron de difundir fake news sobre un complejo cuadro de salud del conductor y hasta sobre su supuesto fallecimiento.