Qué pasó entre Icardi, La China Suárez y la hinchada en Turquía que terminó en escándalo

En Estambul, Mauro Icardi, la China Suárez y un grupo de hinchas protagonizaron un altercado que requirió la intervención de la seguridad. El hecho ocurrió en las instalaciones del Galatasaray, involucró a los hijos de la actriz y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Se presume que el incidente ocurrió en mayo de este año.

El incidente entre Icardi, la China Suárez y los hinchas

El incidente se produjo cuando Icardi, Suárez y los hijos menores de la actriz se encontraban en las instalaciones del Galatasaray. Un grupo de fanáticos se acercó para pedir fotos al futbolista, mientras coreaban su nombre. La situación escaló cuando una persona intentó acercarse demasiado a los niños. Icardi reaccionó de manera contundente y aparentemente le dio un cabezazo a uno de los fanáticos. El altercado provocó la intervención del personal de seguridad, quienes protegieron a la familia y los escoltaron fuera del lugar.

El video se viralizó el martes 19 de agosto, aunque se presume que fue grabado meses atrás. Se estima que podría haber ocurrido en mayo de este año, durante un viaje de Icardi y Suárez a Estambul con los tres hijos de ella: Rufina, Magnolia y Amancio. Todos vestían camisetas del Galatasaray y se encontraban en una de las instalaciones del club.

En el video se observa a una persona del equipo de seguridad levantando en brazos a Amancio, mientras que Suárez llevaba a Magnolia. Tras la reacción de Icardi, se escucha el grito de la actriz alertando sobre la violenta situación.

El presente de Icardi y Suárez en Turquía

A pesar de este incidente, Icardi y Suárez viven un presente positivo en Estambul. El futbolista regresó a las canchas el viernes 15 de agosto, después de una larga recuperación tras una lesión en la rodilla. En su vuelta, marcó un gol en la victoria del Galatasaray por 3-0 ante el Karagümrük. Tras el partido, Icardi dedicó un mensaje a Suárez en Instagram, agradeciéndole por su apoyo durante su recuperación: “Mi amor, hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos, uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis peores miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufrí de dolor”.

En su mensaje, Icardi destacó el rol de Suárez durante su recuperación: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor. Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginarme lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”.

Si bien Suárez e Icardi se encuentran actualmente en Turquía, los tres hijos de la actriz están en Argentina con sus respectivos padres. Según trascendió, los más pequeños se quedarán a vivir en Buenos Aires, mientras que Rufina tendría previsto instalarse en Estambul con su madre y su pareja, para comenzar allí el ciclo lectivo.

