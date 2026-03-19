El impactante accidente que sufrió el delantero de Galatasaray, Noa Lang, tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield

La desesperación de Noa Lang, el delantero de Galatasaray, tras chocar con una de los carteles de la publicidad ubicados detrás del arco de Liverpool, en Anfield, permitió advertir que algo no estaba bien. El neerlandés se tomó su mano derecha y comenzó a pedir asistencia. Sus compañeros se acercaron de inmediato y con urgencia llamaron a los médicos de ambos planteles para que atiendan a Lang, que tenía un dedo completamente bañado en sangre. Aunque no hay aún un parte médico oficial, algunos medios internacionales afirman que, tras ser operado, los médicos tuvieron que semiamputarle el pulgar.

Nada permitía dimensionar lo que realmente había sucedido. El incidente sucedió a minutos del final, cuando Lang fue a disputar una pelota, chocó con Curtis Jones, terminó contra la valla publicitaria y en su intento de detener su marcha puso las manos y su dedo quedó atrapado en un sector de la cartelería eléctrica, lo que le provocó la lesión en su mano.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST 👻 (@Sansar_Jack) March 19, 2026

El partido se detuvo varios minutos mientras el futbolista gritaba sobre el césped y sus compañeros lo consolaban. Los médicos de Liverpool y Galatasaray tardaron en vendarle el pulgar y detener la hemorragia. Lang tuvo que ser retirado en camilla porque estaba muy afectado, tuvo que recibir oxígeno al dejar el campo de juego, lo que provocó que fuera trasladado directamente al hospital.

“Nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está programado para ser operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico”, informó el Galatasaray en un comunicado en su cuenta oficial de X.

Noa Lang yace dolorido mientras recibe la asistencia de Dominik Szoboszlai, futbolista de Liverpool PAUL ELLIS - AFP

El entrenador de Galatasaray, Okan Buruk, también habló del tema tras la derrota por 4-0, en Anfield, y contó: “Ahora mismo va al hospital, es un asunto importante el que tiene con el dedo. Lo han llevado allí muy rápido. Si existe la necesidad de una operación aquí de inmediato, habrá que tomar una decisión”.

También habló su compatriota y capitán de Liverpool Virgil van Dijk, que le envió palabras de ánimo a Lang y hasta defendió al club inglés que quedó expuesto por su supuesta responsabilidad en el incidente: "Es un accidente muy grande, no tiene nada que ver con el estadio. Hablé con él (por Lang), creo que van a cuidar de él en el hospital. Espero que vuelva a las canchas lo antes posible, porque también lo necesitamos si lo llaman a la selección la semana que viene“.

Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar.



Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor.



Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

Según los medios de Estambul, el neerlandés de 26 años, ya fue operado y la intervención ha evitado la amputación. Además, el medio turco asegura que Galatasaray presentará una denuncia por lo ocurrido y la UEFA también debería abrir una investigación para comprobar si las vallas publicitarias estaban colocadas correctamente.

Funcionarios inspeccionan la valla publicitaria después de que el jugador del Galatasaray, Noa Lang, sufriera una seria lesión en un dedo Jon Super - AP

En las últimas horas, el jugador compartió en su cuenta de Instagram una foto en un ascensor de la clínica en la que fue intervenido quirúrgicamente en la que se lo ve con una sonrisa junto a un par de enfermeras del lugar y en el que escribió: “Lo m... sucede”.

La fractura de Osimhen

Las malas noticias se multiplicaron para Galatasaray en su derrota ante Liverpool en Anfield, porque no sólo quedaron todos impactados por la lesión de Noa Lang, sino que tras el partido se confirmó que Victor Osimhen, también sufrió una grave lesión y que se está evaluando su intervernción quirúrgica.

🚨 BREAKING :Galatasaray have confirmed that Victor Osimhen has suffered a fracture in his right forearm following a collision with Ibrahima Konaté. 💥



Wishing him a speedy recovery! 💛🙏



pic.twitter.com/UstphIsYQm — Speedline (@speedlinexx) March 19, 2026

El club turco emitió un comunicado en el que explicó qué sucedió con el delantero nigeriano de 27 años: “Nuestro jugador Victor Osimhen, que recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Liverpool, no pudo jugar en la segunda parte debido al riesgo de fractura, tal y como revelaron las pruebas realizadas durante el descanso. Tras el partido, una visita al hospital bajo la supervisión de nuestro equipo médico confirmó una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le ha colocado una férula. En los próximos días se tomará una decisión sobre una posible intervención quirúrgica, tras realizar más estudios".