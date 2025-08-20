Revés para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario con multa y embargo

En medio de su regreso como delantero del Galatasaray -equipo del que estuvo ausente unos meses por una grave lesión- y mientras disfruta de su convivencia con María Eugenia ‘la China’ Suárez en Turquía, Mauro Icardi recibió un revés judicial.

Wanda Nara favorecida por la Justicia en un nuevo capítulo de su guerra con Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi)

La noticia se conoció este martes a través de una publicación en X de la periodista Laura Ubfal. En su cuenta oficial, la comunicadora compartió una captura del documento del Juzgado Civil 106, que lo declara deudor alimentario con una multa y un embargo. En el escrito, se especifica que, si el futbolista ingresa al país, no puede volver a salir. Además, la Justicia determinó embargarle la famosa Casa de los Sueños por la suma de 110.000 dólares, en concepto de compensación por alimentos. El fallo también suma una cifra de 3500 dólares para “responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.

La sentencia se fundamenta en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Icardi. El juez señala en la resolución: “Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”.

Laura Ufbal compartió el fallo de la Justicia sobre la multa y el embargo a Mauro Icardi (Foto: Captura X/@laubfal)

Horas más tarde, hubo un nuevo dictamen de la Justicia. Se supo que el juzgado rechazó la impugnación que presentó la defensa de Icardi contra la liquidación de la deuda y aprobó el monto reclamado por Nara. El texto judicial indica: “Rechazar impugnación formulada por la parte demandada (...) respecto de la liquidación realizada por la actora (...) la que se aprueba por un capital de dólares estadounidenses ciento ventidós mil cuatrocientos cuarenta y tres con ocho centavos (U$S 122.443,08)”.

A raíz de los hechos y en el marco del Día de la Niñez, el cual se celebró el domingo 17 de agosto, Wanda Nara arremetió con un contundente mensaje mediante su perfil de X que estaba dirigido al deportista: “Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”. Luego, lo acusó de pagar los gastos de los hijos de otros, en referencia a los tres menores de la China Suárez, mientras no salda la deuda de sus propias hijas: “Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles, y lo hacés no pagás”.

El fuerte descargo de Wanda Nara en el Día de la Niñez (Foto: Captura X/@wanditanara)

En otra parte de su descargo, la mediática se preguntó cómo Icardi puede salir y entrar del país si “hace 10 meses no paga ni la obra social ni un solo peso de alimentos”. También aprovechó para cuestionar a quienes asesoran al futbolista: “¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?”.

Por último, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) hizo referencia a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de su relación con Maxi López: “El pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o reemplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días nada”.