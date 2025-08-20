El video del incómodo momento que Mauro Icardi y la China Suárez vivieron con un fanático del Galatasaray

En Estambul, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez protagonizaron un altercado con fanáticos del Galatasaray. El hecho, captado en video, ocurrió hace algunos meses en las instalaciones del club. La seguridad de la institución debió intervenir ante la tensión generada por el acorralamiento de un grupo de hinchas.

El incidente entre Mauro Icardi y ‘la China’ Suárez con los fanáticos

El video, difundido el 19 de agosto en redes sociales, se estima que fue filmado en mayo, durante un viaje de Icardi y Suárez a Estambul con los tres hijos de la actriz: Rufina (12), Magnolia (7) y Amancio (5). La familia, vestida con camisetas del Galatasaray, se encontraba en las instalaciones del club cuando un grupo de fanáticos se acercó para pedirle una foto al futbolista.

La situación escaló. Una persona del equipo de seguridad levantó en brazos a Amancio, mientras Suárez sostenía a Magnolia. Un individuo se acercó demasiado e intentó tocarlos. Icardi reaccionó y, aparentemente, le dio un cabezazo al fanático. En ese instante, se escucha el grito de la actriz para alertar sobre la situación.

El tenso momento que protagonizaron Mauro Icardi y la China Suárez

Oficiales de seguridad intervinieron para proteger a los adultos y menores, permitiéndoles subir las escaleras y alejarse del lugar.

El presente de Mauro Icardi y ‘la China’ Suárez

La pareja permanece en Turquía, mientras que los tres niños de la actriz están en Argentina con sus respectivos padres. Se rumorea que los más pequeños se quedarán a vivir en Buenos Aires, mientras que Rufina planea instalarse en Estambul con su madre y su pareja para comenzar allí el ciclo lectivo.

Mauro Icardi y la China Suárez enamorados en Turquía (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

El desempeño deportivo actual de Mauro Icardi en Turquía

Icardi regresó al fútbol tras nueve meses de inactividad por una rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha, sufrida en noviembre de 2024. En su vuelta a las canchas, marcó un gol en la victoria del Galatasaray por 3-0 contra el Karagümrük.

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray Anadolu - Anadolu

Tras el partido, Icardi dedicó un mensaje a Suárez en Instagram, agradeciéndole por su apoyo durante su recuperación: “Mi amor, hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis peores miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufrí de dolor”.

El posteo que Mauro Icardi le dedicó la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El futbolista destacó el apoyo incondicional de la actriz durante su proceso de recuperación: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor. Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginarme lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”.

