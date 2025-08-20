Polémica con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía: se pelearon con un fanático e intervino la Policía

Mientras, Mauro Icardi disfruta de su presente en Estambul con su vuelta a la cancha tras recuperarse de su lesión y su nueva mansión, donde convive con María Eugenia ‘la China’ Suárez, en las últimas horas quedó envuelto en una nueva polémica. Además de recibir un revés judicial y ser declarado deudor alimentario con multa y embargo, se viralizó un video que lo mostró en una violenta situación. Se trató de una escena en la que apareció con su novia y los dos hijos menores de ella. Un grupo de fanáticos lo acorralaron y terminaron protagonizando un altercado en el que tuvo que intervenir personal de seguridad.

A última hora del martes 19 de agosto se viralizó en las redes sociales un video que data de meses atrás. Si bien no es posible precisar la fecha, podría haberse filmado en mayo de este año, cuando Icardi y Suárez viajaron a Estambul con los tres hijos de ella, Rufina (12), fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia (7) y Amancio (5) a quienes tuvo con Benjamín Vicuña. Todos estaban vestidos con las camisetas del Galatasaray y se encontraban en una de las instalaciones del club. Los fanáticos los reconocieron y se acercaron a pedirle una foto al futbolista mientras gritaban su nombre.

En las imágenes que se viralizaron se pudo ver que fueron abordados con un grupo de fanáticos y debió intervenir personal de seguridad (Foto: Captura de video)

Sin embargo, la situación se puso tensa. Una persona del equipo de seguridad levantó en brazos a Amancio, mientras que Suárez llevaba a Magnolia. Por lo que se vio en el video, una persona se acercó de más e intentó tocarlos. Icardi reaccionó rápidamente y por lo que se pudo advertir le habría pegado un cabezazo a un fanático. En ese momento se pudo escuchar el grito de la actriz alertando sobre la violenta situación.

Mauro Icardi, la China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio en los festejos del Galatasaray en Estambul

Oficiales de seguridad intervinieron y blindaron a los adultos y menores para que pudieran subir las escaleras y continuar su marcha mientras los fanáticos veían como se retiraban. Cabe remarcar que si bien las imágenes que compartieron diversas cuentas de X, entre ellas Real Time, aparecieron ahora no son nuevas. Actualmente, Suárez e Icardi se encuentran en Turquía, pero los tres niños están en la Argentina con sus respectivos padres. Según trascendió, los más pequeños se quedarán a vivir en Buenos Aires, mientras la mayor tendría previsto instalarse en Estambul con su madre y su pareja y comenzar allí el ciclo lectivo.