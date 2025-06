El mundo de las series vive un momento de efervescencia creativa, con producciones que llegan desde todos los rincones del planeta. En este contexto, las listas de lo mejor del año se multiplican y ofrecen un panorama diverso y en constante evolución. Sin embargo, una producción argentina logró destacarse por sobre el resto, conquistando el corazón de la crítica y el público internacional.

El Eternauta ocupa un lugar en las trece ficciones televisivas preferidas de los lectores de The Guardian Marcos Ludevid / Netflix ©2025

¿Qué récord rompió El Eternauta?

El Eternauta, la serie de Netflix, basada en la icónica historieta argentina, fue elegida como una de las mejores series de 2025 por los lectores del prestigioso diario británico The Guardian. Este logro no solo representa un reconocimiento al talento local, sino que también marca un hito en la historia de la producción audiovisual argentina. Es la única serie de la lista que no está en inglés.

¿Qué significa este reconocimiento para la serie y la producción argentina?

Este reconocimiento internacional consolida a El Eternauta como un producto cultural de exportación, capaz de trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo. La serie, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, logró capturar la esencia de la obra original de Héctor Germán Oesterheld, adaptándola al siglo XXI con una visión estimulante y relevante.

La serie argentina se encuentra entre trece series más vistas de la lista de The Guardian

La lectora del diario inglés Viv Blagden, de Somerset expresó: “Es maravilloso ver esta clásica novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld en la pantalla. No sabía mucho de cómo funciona la cultura argentina, más allá de conocer la Misa Criolla compuesta por Ariel Ramírez (que en la serie se utiliza para crear un efecto electrizante) y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sobre sus luchas en el último siglo. Dicen que la ciencia ficción es una exploración de la época en la que fue escrita. En el caso de esta historia, la obra original publicada en los años cincuenta ha sido adaptada al siglo 21 de una manera estimulante”.

¿Cuál fue el impacto inicial de El Eternauta en Netflix?

A poco menos de dos meses de su estreno en Netflix, la serie de ciencia ficción superó el impacto inicial y la campaña de promoción. Días después de su lanzamiento, se coronó como la serie más vista en 28 países, con 10.8 millones de visualizaciones globales, según datos de Netflix.

La crítica internacional elogió la dirección de Stagnaro y la fotografía de Gastón Girod, quienes lograron crear paisajes urbanos nevados y desolados de una belleza sobrecogedora. The New York Times destacó que “la acción es legible y puede seguirse”, a pesar de la confusión momentánea que pueden generar los rostros y cuerpos tapados de los personajes.

¿Qué otras series figuran en la lista de The Guardian?

La lista de The Guardian incluye producciones británicas como Tierra de mafia y This City Is Ours, así como series estadounidenses como Severance, Andor y Shrinking. También figuran dos producciones británicas de Netflix, Dept. Q y Black Mirror, y propuestas de consumo interno como The Horne Section TV Show y el telefilm documental My Brain: After the Rupture.

Tierra de Mafia (Paramount+) también se encuentra en la lista de The Guardian Luke Varley - Paramount+

¿Qué representa este logro para la industria audiovisual argentina?

El éxito de El Eternauta en el mercado internacional es un testimonio del talento y la capacidad creativa de la industria audiovisual argentina. La serie demostró que es posible producir contenidos de alta calidad que conecten con audiencias globales, para consolidar a la Argentina como un polo de producción audiovisual relevante en el mundo.

“El trabajo de Stagnaro, creador, director y uno de los cinco guionistas de la serie, ha sido muy meritorio. Junto a su director de fotografía, Gastón Girod, han dotado los paisajes urbanos nevados, llenos de cadáveres y vehículos siniestrados, de una belleza sobrecogedora”, publicó The New York Times.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.