El Eternauta fue elegida entre las mejores series de 2025 por los lectores de un diario británico

Las listas y los balances que organizan lo mejor-y a veces lo peor-, del cine, la TV, el teatro y la música estrenados en determinado año suelen llegar, como su definición implica, en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, el ancho y vasto mundo de las series invita, casi exige, a la revisión semestral. Y eso fue lo que hizo el diario británico The Guardian que ayer publicó las trece ficciones televisivas preferidas por sus lectores en 2025, una lista en la que aparece El Eternauta, el único programa del listado no hablado en inglés.

Entre ficciones realizadas en Gran Bretaña como los relatos criminales Tierra de mafia (disponible en Paramount+) y This City Is Ours (no está disponible aún en la Argentina), y otras salidas de la usina de Hollywood como Severance (Apple TV+), Andor (Disney+) y Shrinking (Apple TV+), la ficción basada en la historieta argentina ocupa un lugar de privilegio.

“Es maravilloso ver esta clásica novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld en la pantalla. No sabía mucho de cómo funciona la cultura argentina, más allá de conocer la Misa Criolla compuesta por Ariel Ramírez (que en la serie se utiliza para crear un efecto electrizante) y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sobre sus luchas en el último siglo. Dicen que la ciencia ficción es una exploración de la época en la que fue escrita. En el caso de esta historia, la obra original publicada en los años cincuenta ha sido adaptada al siglo 21 de una manera estimulante”, escribió la lectora del diario inglés Viv Blagden, de Somerset, como argumentación de su elección por el ciclo protagonizado por Ricardo Darín.

A poco menos de dos meses de su estreno en Netflix, la ficción escrita y dirigida por Bruno Stagnaro parece haber logrado ir más allá del impacto inicial y de la campaña de promoción que la plataforma de streaming construyó a su alrededor para darla a conocer en todo el mundo. Coronada, días después de su lanzamiento, como la serie más vista en 28 países con 10.8 millones de visualizaciones globales, según los datos aportados por Netflix, El Eternauta funcionó como el embajador que la producción local necesitaba. Una representante de la capacidad artística y productiva de la cultura argentina y lo que tiene que ofrecer.

“El trabajo de Stagnaro, creador, director y uno de los cinco guionistas de la serie, ha sido muy meritorio. Junto a su director de fotografía, Gastón Girod, han dotado los paisajes urbanos nevados, llenos de cadáveres y vehículos siniestrados, de una belleza sobrecogedora. Y la acción es legible y puede seguirse, aunque por momentos el rostro y el cuerpo tapados pueden causar una confusión momentánea para reconocer a los personajes (de hecho, a veces esa confusión resulta ser un recurso dramático)”, decía parte de la crítica que publicó el diario The New York Times a pocos días del estreno de la serie cuya imaginería local logró trascender las fronteras hacia nuevos territorios dónde capturó la imaginación de más espectadores.

Los elegidos locales

Matthew Goode, en la piel del atribulado detective Carl Morck en Dept. Q

Más allá de demostrar el alcance de la serie argentina y corroborar, una vez más, el impacto de Netflix en los consumos audiovisuales en todo el mundo, las elecciones de los lectores de The Guardian también aportan unas pistas sobre la actualidad de la producción televisiva en Gran Bretaña. Así, en la lista aparecen dos producciones británicas de Netflix, Dept. Q, el policial grabado en Escocia recientemente estrenado en la plataforma, Black Mirror, un programa de origen inglés que en los últimos años amplió su espectro para incluir intérpretes e historias con anclaje en los Estados Unidos, y un par de propuestas de consumo interno. Se trata de The Horne Section TV Show, una suerte de híbrido entre un programa de entrevistas y una comedia producido por la señal Channel 4, y el telefilm documental My Brain: After the Rupture que retrata las experiencias de la periodista y escritora Clemency Burton-Hill tras sufrir una hemorragia cerebral a los 38 años y su arduo camino hacia la recuperación.