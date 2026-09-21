Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación

A menos de una semana de haber recibido el alta médica, el último domingo, Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei. Luego de haber ingresado a la guardia el viernes por la tarde, la conductora deberá quedar bajo cuidados médicos.

Volvieron a internar a Mirtha Legrand

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El establecimiento emitió un parte médico en el que informó el motivo por el que la diva de 99 años fue hospitalizada: ”La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, concluye el comunicado de la entidad, firmado por el doctor Enrique Echagüe.

El parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación en el sanatorio Mater Dei

Las declaraciones de Juana Viale sobre la salud de su abuela

Juana Viale volvió a sentarse el sábado al frente de la mesa de La noche de Mirtha luego de que su abuela, Mirtha Legrand, fuera nuevamente internada.

Como es habitual, antes de presentar a los invitados, Viale apareció junto al escritorio de la Chiqui y compartió su espectacular look para la velada. Además, le dedicó unas palabras a Mirtha. “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, dijo frente a cámara, y de inmediato compartió el outfit que eligió para la velada.

“Me pongo todo porque es sábado a la noche y no escatimo en nada. Tengo un vestidazo”, anticipó Viale antes de describir el look de la noche: un vestido negro corto de crepé de seda decorado con flecos de cristales de Evangelina Bomparola. “Es increíble, pero es chiquitito”, comentó con gracia, mientras mostraba ante las cámaras los detalles de la prenda. “La verdad es una belleza absoluta”, agregó. La actriz completó el conjunto con un saco a tono con solapas de crepé de lana.

La internación previa

Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido por la institución médica.

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Legrand, su familia agradeció al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

La conductora de 99 años había sido internada el lunes 7 de septiembre tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde el Mater Dei habían señalado que Legrand había quedado bajo control por precaución y para completar estudios.

A pesar de que había recibido el alta, Legrand no había vuelto a hacer su programa. Este viernes, su nieta Juana Viale era la encargada de grabar la emisión del sábado con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

El último parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

Un médico cardiólogo explicó en detalle el cuadro de Mirtha Legrand, a sus 99 años: “No es una bronquitis más”

Preocupacion por la salud de Mirtha Legrand

Ante la última internación de la conductora de 99 años, Mirtha Legrand, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione analizó desde una perspectiva clínica los desafíos que enfrentan los pacientes mayores al contraer infecciones respiratorias.

“En cualquier persona mayor, una bronquitis no es una bronquitis más. Si una persona mayor se agarra un resfrío o algo importante, normalmente no es una bronquitis más e impacta mucho más en su cuerpo”, detalló el especialista.

En cuanto al impacto del cuadro clínico, detalló: “La capacidad pulmonar es diferente a la que nosotros vamos a tener. Se va achicando y después los músculos intercostales que te permiten respirar son más lentos, cambian un poco, entonces les cuesta, por eso la edad genera varias cosas”.

El primer parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, dice el comunicado emitido por el Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, agrega el escrito. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

El parte médico de Mirtha Legrand

Juana Viale reemplazó a la Chiqui y habló de la salud de su abuela

Juana Viale fue la encargada de ponerse al frente de la mesa de La Noche de Mirtha, la semana pasada, luego de que la gran diva de la televisión argentina no pudiera grabar el programa. Fiel al ritual del programa, la actriz arrancó la velada con la presentación de su look y unas palabras para su abuela.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, explicó, aunque de inmediato corrigió la humorada. “Mentira, todo medicamento, todo”, aclaró. “Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.

Para la ocasión, eligió un vestido rojo de largo irregular, con volados y confeccionado en crepé de seda de la nueva colección de la diseñadora Evangelina Bomparola. “Es muy bonito, eh. Para morirse de frío, como hacemos las mujeres cuando nos gusta lucir algo hermoso a pesar del clima”, bromeó sobre el diseño. El estilismo se completó con un recogido torzado. “Me siento muy fresca esta noche”, comentó Viale antes de dar comienzo a la tradicional mesa.

Lle tocó llevar adelante una mesa que generó muchas expectativas: Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. Además, las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska completaron la mesa.

Antecedentes de salud

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo por tres semanas, debido a que se encontraba atravesando un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento, en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand

Una semana antes, la conductora había anunciado a través de sus redes sociales que se sometería a la intervención. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X.

Previo a la colocación del marcapasos, el problema de salud más reciente de la conductora había ocurrido en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria y, en plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

En 2019 también tuvo que ser internada por una brida abdominal. La dolencia derivó en una operación en el Mater Dei y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.

Los 99 de Mirtha Legrand

“Me parece un sueño: me parece mentira”. Así respondió Mirtha Legrand ante la consulta sobre qué sentía al llegar a los 99 años en febrero de este año. En diálogo con LN+, la diva televisiva sostuvo que “el destino quiso que llegue a esta edad. Además mi médico siempre me dice que estoy muy sana”.

“Haciendo lo que más me gusta. Yo pude haber dejado de trabajar hace rato, pero me ocupo, estudio, es mi vida y soy así“, sostuvo la diva.

En ese entonces, el gerontólogo Carlos Presman analizó en diálogo con LN+, qué factores pueden explicar una vida tan extensa y activa, y puso el foco en un aspecto central: la conexión social.

Presman fue claro al señalar que uno de los pilares del envejecimiento saludable es no aislarse. “Uno de los secretos de la longevidad, que siempre es un éxito colectivo, es mantenerse conectada socialmente”, explicó.

Mirtha Legrand cumple 99 anos

El gerontólogo explicó que en la actualidad la ciencia le da mayor importancia a la herencia biológica, pero aclaró que no lo es todo. “Hoy sabemos que alrededor del 30% de la expectativa de vida depende de la genética, pero el otro 70% depende de las condiciones de vida”, detalló.

Investigaciones realizadas con gemelos demostraron que, aun con genética idéntica, pueden existir diferencias significativas en longevidad según el entorno, el deseo, los proyectos, el trabajo y la calidad de vida.