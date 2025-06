Santi Maratea mostró su transformación física y contó cómo logró cambiar sus hábitos

Santi Maratea volvió a ser noticia esta semana y no es por una masiva colecta solidaria. Esta vez, el influencer y activista contó en un video de Instagram cómo fue su transformación física, en la que bajó más de 10 kilos en los últimos meses. “Estaba realmente hecho un chancho con rulos”, expresó.

“Hoy solo quiero compartir mi alegría por mis logros, pero otro día me gustaría contarles cómo logré cambiar hábitos y qué beneficios me trajo”, escribió el joven en el posteo de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 3,3 millones de seguidores.

“Hace unos meses estaba así y ahora estoy así”, explicó el influencer y mostró una imagen actual y otra de hace 10 meses para evidenciar su cambio físico, donde logró bajar de 93 kilos a 82.

La imagen que compartió Maratea sobre su sobrepeso (Foto: @santimaratea)

“Yo no puedo creer que la pon** en esa época, o sea las pibas con las que estuve en ese momento, les quiero agradecer. Evidentemente, soy lindo por dentro, porque por fuera...”, bromeó el hincha de Independiente y fue tajante con su look de hace unos meses: “Todo bien chicos, pero estaba porcino. Era realmente un chancho con rulos”.

Maratea contó que hace unos meses estaba en su “peor momento” en términos de peso y grasa corporal, y precisó que la balanza arrojaba en aquel entonces un peso de 93.6 kilos. “En realidad estaba atravesando la mejor transformación de mi vida porque venía de un año sin fumar. Por eso empecé a comer mucho y engordé un montón”, aseguró.

“Después de acostumbrarme a no fumar más y a bajar la ansiedad, decidí empezar a cuidarme con la comida para volver a mi peso”, explicó el jugador de la Reserva del club Colegiales y aconsejó a sus millones de seguidores que acudan a un profesional.

Maratea contó su cambio físico

“¿Cómo lo hice? Básicamente fui una nutricionista. Me hizo un plan de alimentación y yo cumplí con ese plan”, aclaró y resaltó que la profesional que lo atendió no tiene Instagram y que es “muy top”. “Bajé 10.8 kilos, de grasa tenía 27 kilos y ahora estoy en 19. Baje 56 milímetros de pliegues”, informó.

Por último, Maratea aseguró en el video que le falta recorrido para lograr su peso ideal. “Todavía no llegué al objetivo que tengo, no se los quiero contar porque no lo quiero quemar, pero les voy a ir mostrando mi progreso”, sostuvo.

Como siempre, su publicación produjo una ola de comentarios tanto en contra como a favor de su mensaje. “¡Sos muy bonito! ¡Por fuera y sobre todo por dentro!“, escribió un usuario y otro valoró: ”Sos totalmente un ejemplo de vida. Seguí no nunca abandones esta hermosa calidad de vida”.

Por otra parte, sus detractores no se quedaron afuera. “Preocupante tu mensaje”, escribió un internauta. “Pésimo mensaje. Violencia estética y simbólica”, opinó otro.

Actualmente, Santi Maratea se desempeña como jugador de la reserva del club Colegiales de la Primera Nacional y, recientemente, lanzó una convocatoria para que la gente se asocie a su proyecto como futbolista. “Ser socio mío no sería caro, podés aportar desde 2 mil a 16 mil pesos y el que más pague puede llevarse una camiseta”, aseguró.