Que ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

Llega el fin de semana y con este también probabilidades de lluvia en gran parte del país. Sin embargo, con Netflix el clima nunca es un problema. A raíz de esto, te traemos el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina.

Tomá nota, prepará un buen balde de pochoclos y sumergite en el mejor contenido del gigante del streaming.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Frankenstein (2025)

Ciencia ficción/Terror. Un científico brillante y obsesivo, Víctor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador. Duración: 2 h 32 min. Ver Frankenstein.

Frankestein, tráiler oficial

2. Mango (2025)

Drama/Romance. Lærke, una ambiciosa directora de hotel, es enviada a Málaga para desarrollar un hotel en la finca de mangos de Alex. Su hija se une, con la ilusión de unas vacaciones poco comunes. Pero entre Lærke y Alex surgen sentimientos inesperados que los obligan a tomar decisiones que cambiarán sus vidas. Duración: 1 h 36 min. Ver Mango.

Mango, tráiler oficial

3. Buscando justicia (2019)

Suspenso/Drama. Un abogado defiende a un hombre condenado a muerte por un homicidio que no cometió. Mientras lucha por salvar la vida de su cliente, el joven abogado debe enfrentarse tanto al racismo como al complicado sistema legal de los Estados Unidos. Duración: 2 h 16 min. Ver Buscando justicia.

Buscando justicia, tráiler oficial

4. Superinteligencia (2020)

Comedia/Acción. La vida de Carol Peters se transforma luego de ser seleccionada para un examen realizado por la primera superinteligencia del mundo, una forma de inteligencia artificial que podría conquistar el planeta. Duración: 1 h 46 min. Ver Superinteligencia.

Superinteligencia, tráiler oficial

5. La mujer de la fila (2025)

Suspenso/Drama. La vida de Andrea, una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años termina en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió. Ahora ella debe dedicar sus días a liberarlo. Duración: 1 h 47 min. Ver La mujer de la fila.

La mujer de la fila, tráiler oficial

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa (2025)

Documental/True Crime. Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy todavía interpela a toda la sociedad. Duración: tres episodios. Ver 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa.

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, tráiler

2. Valle salvaje (2024)

Drama. Tras la muerte de su padre, la joven Adriana descubre que, como consecuencia de un pacto secreto, deberá viajar hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para casarse con un desconocido. Un oscuro secreto la persigue hasta el remoto valle. Duración: tres temporadas. Ver Valle Salvaje.

Valle Salvaje, tráiler

3. Beso dinamita (2025)

Romance/Drama. Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina... hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre. Duración: diez episodios. Ver Beso dinamita.

Beso dinamita, tráiler oficial

4. Tú siempre estuviste ahí (2025)

Suspenso/Drama. Dos mujeres que sufren violencia doméstica contemplan el asesinato como única escapatoria, pero una visita inesperada amenaza con arruinar su plan y destrozarles la vida. Duración: ocho episodios. Ver Tú siempre estuviste ahí.

Tú siempre estuviste ahí, tráiler oficial

5. El último Samurái en pie (2025)

Drama/Acción. Samuráis altamente cualificados se reúnen para participar en una peligrosa batalla real. Les atrae la oferta de 100.000 millones de yenes para el gran premio. Cada uno de los participantes recibe una etiqueta de madera. Duración: ocho episodios. Ver El último Samurái en pie.