Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el fin de semana del 26 y 27 de julio

Se acerca el fin de semana y entre los planes que la mayoría de las personas priorizan se encuentra el de quedarse en casa viendo una película o continuar esa serie que se dejó en pausa. Ante tanto contenido, Netflix prepara todos los viernes el ranking de lo más vistas en Argentina para que decidir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

A continuación, te presentamos el top five y el tráiler de las mejores producciones que podrás disfrutar en la plataforma streaming; pero antes, agarrá un lápiz y un papel para que no se te escape ninguna.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Indomable (2025)

Suspenso/Crimen. Kyle Turner es un agente especial que trabaja como investigador del Servicio de Parques Nacionales. Cuando se descubre un brutal asesinato en un lugar remoto del parque nacional de Yosemite, Turner se ve envuelto en una tensa investigación que indaga en los secretos ocultos del parque y le obliga a enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. Para resolver el caso, se une a Naya Vasquez, una joven guardabosques recientemente llegada de Los Ángeles. Juntos intentarán descubrir la verdad detrás del crimen. A medida que la investigación avanza, emergen secretos oscuros que pondrán a prueba su confianza mutua, su temple… y su propia supervivencia. Duración: seis episodios. Ver Indomable.

Indomable, tráiler oficial

2. División Palermo 2 (2025)

Comedia/Drama. La Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde el café de especialidad Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. La ciudad no está lista. La División Palermo, mucho menos. Duración: seis episodios. Ver División Palermo 2.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

3. My Melody y Kuromi (2025)

Anime. My Melody abre una pastelería en Mariland. Tras encontrar un corazón mágico en el bosque, comienzan a suceder cosas extrañas a su alrededor. Mientras tanto, la tienda de dulces japoneses de Kuromi, al otro lado de la calle, siempre está vacía. Kuromi busca el secreto de los pasteles de My Melody. My Melody y Kuromi se esfuerzan por prepararse para un concurso de dulces, cuyo jurado será el mundialmente famoso pastelero Pistachio. Sin embargo, nadie sabe que esto desatará un incidente que amenaza el destino de Mariland. Duración: 12 episodios. Ver My Melody y Kuromi.

My Melody y Kuromi, tráiler oficial

4. Ángela (2024)

Suspenso. Ángela lleva una vida aparentemente idílica puertas para afuera. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla, dado que es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo. Hasta que un día aparece Edu. Duración: seis episodios. Ver Ángela.

Ángela, tráiler oficial

5. Cartas desde el pasado (2025)

Drama. Una joven encuentra pistas del pasado en una colección de cartas y se embarca en una búsqueda para descubrir quién las escribió y qué verdades esconden. Duración: ocho episodios. Ver Cartas desde el pasado.

Cartas desde el pasado, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Perdido en la montaña (2024)

Aventura/Drama. Una caminata familiar se transforma en una odisea de supervivencia de nueve días cuando, durante una fuerte tormenta, un chico de 12 años se pierde en la montaña más alta de Maine. Duración: 1 h 38 min. Ver Perdido en la montaña.

Perdido en la montaña, tráiler oficial

2. Una mujer normal (2025)

Suspenso/Drama. Cuando una enfermedad desconocida empieza a afectar a su vida, una mujer de la ‘jet set’ debe desentrañar el misterio tras esta dolencia antes de perderse por completo a sí misma. Duración: 1 h 50 min. Ver Una mujer normal.

Una mujer normal, tráiler oficial

3. Casi familia (2025)

Comedia/Familia. Un padre brasileño da con la horma de su zapato cuando conoce al suegro argentino de su hija... y un viaje a Bariloche se convierte en un escenario de ego cultural lleno de roces. Duración: 1 h 21 min. Ver Casi familia.

Casi familia, tráiler oficial

4. Las guerreras K-pop (2025)

Musical/Acción. Cuando no llenan estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Duración: 1 h 35 min. Ver Las guerreras K-pop.

Las guerreras K-Pop, tráiler oficial

5. Mis 84 m² (2025)

Suspenso/Drama. Woo-seong, un hombre que invirtió todos los ahorros de su vida en un departamento, descubre que sus paredes ocultan ruidos molestos, vecinos hostiles y secretos estremecedores. Duración: 1 h 58 min. Ver Mis 84 m².