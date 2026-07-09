Tom Hanks cumple 70 años: diez películas para celebrar la trayectoria de una leyenda viva de Hollywood

Este 9 de julio, un tal Thomas Jeffrey Hanks —Tom Hanks para los amigos— cumple 70 años. Y es que de alguna forma u otra, en las más de cuatro décadas que lleva dedicándose a la actuación, supo introducirse en hogares de todo el mundo y especialmente traspasar generaciones. Hoy, en las pantallas grandes se puede ver su último trabajo, Toy Story 5, que convoca tanto al público infantil como al que vio la primera entrega de la franquicia hace 31 años. Y es que si alguien elabora su lista personal de actores favoritos, es muy probable que lo incluya, por la sensibilidad de sus interpretaciones, por su convicción de transformarse físicamente para construir un personaje y porque sus títulos no pierden vigencia. Hoy, en el día de su cumpleaños, repasamos diez de las películas más memorables de su filmografía.

1) Quisiera ser grande (1988)

Película que marcó un punto de inflexión en la carrera de Hanks, dándole su primera nominación al Oscar. Dirigida por Penny Marshall (Despertares), cuenta la historia de Josh Baskin, un niño de 13 años que desea ser grande. De la noche a la mañana su sueño se hace realidad: se despierta con un cuerpo de 30 años y con las responsabilidades que eso conlleva, pero manteniendo su mentalidad adolescente.

Quisiera ser grande puso a Tom Hanks en el centro de Hollywood (Foto: IMDb)

2) Apolo 13 (1995)

“Houston, tenemos un problema”. En 1995, Ron Howard (Una mente brillante) reunió a un elenco de estrellas para llevar a Hollywood la fallida misión a la Luna de los Estados Unidos en 1970. Protagonizada por Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris, Kathleen Quinlan y Gary Sinise, se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando, según datos del sitio IMDb, 355.770.228 de dólares a nivel mundial, casi septuplicando su presupuesto.

Apolo 13 (Adelanto)

3) Rescatando al soldado Ryan (1998)

Uno de los mejores trabajos de Steven Spielberg. Ambientada durante el desembarco de Normandía de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el capitán Miller (Hanks) y su equipo de soldados deben atravesar líneas enemigas para encontrar al soldado James Ryan (Matt Damon), un paracaidista que perdió a sus tres hermanos en la guerra y los altos rangos del ejército desean que regrese a su casa en Iowa para reunirse con su familia.

Rescatando al soldado Ryan es una de las mejores películas de la filmografía de Steven Spielberg

4) Atrápame si puedes (2002)

La dupla Hanks-Spielberg es sinónimo de éxito. Luego del drama bélico, volvieron a reunirse para hacer otra película basada en hechos reales, pero como un tridente, con la incorporación de un joven Leonardo DiCaprio. El agente del FBI Carl Hanratty (Hanks) tiene una misión: encontrar a Frank Abagnale (DiCaprio), un habilidoso, manipulador y farsante joven con muchos millones que tiene la capacidad de hacerse pasar por médico, abogado y piloto de avión y siempre salirse con la suya.

Tráiler - Atrápame si puedes

5) Forrest Gump (1994)

Mejor película, actor, director, guion adaptado, edición y efectos visuales son los seis reconocimientos que recibió de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Aunque Hanks no fue la primera opción para el papel protagónico —Bill Murray, Chevy Chase y John Travolta eran los firmes candidatos—, la ingenuidad y sensibilidad que le dio a Forrest Gump terminó por transformar por completo su carrera. No solo es considerada una de las mejores actuaciones de la historia, que dejó frases icónicas como: “La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar”, sino que la película se convirtió en un clásico del cine, de esos que hay que ver por lo menos una vez en la vida.

Forrest Gump es considerado uno de los mejores personajes de la historia del cine PARAMOUNT

6) Milagros inesperados (1999)

La historia de la relación entre el vigilante carcelario de la prisión Cold Mountain, Paul Edgecomb (Tom Hanks), y John Coffey (Michael Clarke Duncan), un prisionero con poderes especiales sentenciado a muerte por un brutal crimen que no cometió, se convirtió en un clásico del cine. Si bien está basada en la novela de Stephen King, se encontraron varias similitudes con el caso real de George Stinney, un niño de Carolina del Sur que, con 14 años, se convirtió en la persona más joven en toda la historia de los Estados Unidos en ser ejecutada. Luego de un acelerado juicio en 1944, lo enviaron a morir en la silla eléctrica, acusado del asesinato de dos niñas. Siete décadas después se determinó que lo condenaron injustamente.

Milagros Inesperados se estrenó el 6 de diciembre de 1999

7) Náufrago (2000)

La mayor transformación física a la que se sometió el actor en toda su carrera. Durante la primera etapa del rodaje, para personificar al empresario Chuck Noland, debió engordar 23 kilos. Luego, tuvo 13 meses en los que el rodaje se interrumpió para adelgazar 25 kilos y dejarse crecer el pelo y la barba para representar la experiencia de supervivencia de un hombre que terminó solo y aislado en una isla desierta tras sufrir un accidente aéreo.

Para Náufrago, Hanks se sometió a una imoactante trasnformación física

8) Filadelfia (1993)

Si bien para esta época el californiano ya era una figura destacada en Hollywood, el Oscar a mejor actuación principal que ganó por su trabajo en la película de Jonathan Demme (El silencio de los inocentes) comenzaría a marcar el poderío que tendría en la industria durante las siguientes tres décadas. Ambientada en la ciudad de Filadelfia, cuenta la historia del joven abogado Andrew Beckett (Hanks), que es despedido de su bufete luego de que descubrieran que tenía HIV. Decide demandar a sus exjefes, pero la única persona que acepta representarlo es Joe Miller (Denzel Washington), un abogado lleno de prejuicios, pero también dispuesto a derribarlos.

Por Filadelfia, Tom Hanks ganó su primer Oscar (Foto: IMDb)

9) Un buen día en el vecindario (2019)

Los dramas basados en hechos reales son de los favoritos de Hanks. En 2019 se puso en la piel de Fred Rogers, el famoso presentador de televisión infantil popular en los Estados Unidos entre los 70 y los 2000, que entabla una sincera y transformadora relación con Lloyd Vogel (Matthew Rhys), un periodista encargado de registrar su vida.

Un buen día en el vecindario, Hanks interpreta a Fred Rogers, el famoso presentador infantil (Fuente: Netflix)

10) Toy Story

Para cerrar la lista, la franquicia que hoy, a los 70 años, tiene a Hanks en los cines del mundo. Allá por 1995 le prestó por primera vez la voz al que se convertiría en uno de los personajes animados más famosos y queridos de la historia: el del vaquero Woody. La película de Disney se convirtió en un éxito y siguió con una segunda parte en 1999, una tercera en 2010, una cuarta en 2019 y una quinta en 2026, además del gigantesco universo que se creó alrededor de los juguetes.

Toy Story 5 está disponible en salas de cine Pixar - Disney/Pixar

Más allá de los títulos mencionados, hay muchas otras películas destacadas en la filmografía de Tom Hanks. Desde dramas basados en hechos reales como Elvis (2022), The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (2018), La terminal (2004) y Sully: hazaña en el Hudson (2016) hasta las romcoms Splash (1994), Tienes un e-mail (1998) y Sintonía de amor (1993). ¿Cuál de todas es tu favorita?