La miniserie de Netflix que mezcla misterio y humor negro de la que todos hablan

Entre el abanico de propuestas que ofrece Netflix, los recientes estrenos son los que suelen llevarse la mayor atención de los suscriptores; y Cómo llegar al cielo desde Belfast es uno de estos. La miniserie británica de ocho episodios desembarcó en el gigante del streaming el 12 de febrero y no tardó en convertirse en todo un fenómeno.

Creada por Lisa McGee, conocida por Derry Girls, la producción protagonizada por Roisin Gallagher, Sinead Keenan y Caoilfhionn Dunne y que mezcla misterio, comedia y humor negro gira en torno a la historia de tres amigas -Saoirse, Robyn y Dara-, que rondan los treinta años y son inseparables desde la escuela en Belfast. Aunque sus vidas ahora son muy diferentes, un evento trágico las vuelve a unir: la muerte de una cuarta amiga del grupo con la que no hablaban hace tiempo.

Lo que empieza como un reencuentro para despedirse de ella se convierte rápidamente en una odisea de misterio. Tras el funeral, las tres se ven envueltas en una serie de eventos extraños y oscuros que las obligan a recorrer Irlanda para descubrir qué le pasó realmente a su amiga.

“Tres grandes amigas se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar la misteriosa y sospechosa muerte de otra amiga mientras tratan de mantener oculto su oscuro secreto”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“La continuación de Derry Girls debería ser tu próximo atracón televisivo. Es una alocada persecución por la Irlanda rural, un thriller desternillante y una celebración de la amistad”; “Es un espectáculo más complicado - me atrevería a decir, adulto -que Derry Girls, pero la escritura de McGee logra magistralmente mantener la línea entre lo serio y lo tonto” y “Derry Girls extrajo oro cómico de las vidas ordinarias llevadas en medio de la agitación geopolítica; Belfast lleva esa tradición a su secuela, teñida con la retrospectiva y los remordimientos de la edad adulta”, son algunas de las críticas que recibió de especialistas en el sitio español FilmAffinity.

Si te atrapó esta mezcla de humor irlandés, misterio y personajes complejos, a continuación tres producciones que podés ver:

1. Derry Girls (2018)

Mientras el país vive sumido en el conflicto armado de los “Troubles” -con controles militares, patrullas armadas y amenazas de bomba constantes-, cinco buenos amigas tienen preocupaciones mucho más “urgentes” y terrenales: sobrevivir a las monjas de su estricto colegio católico, descifrar cómo gustarle al chico que les interesa, conseguir dinero para un viaje escolar y lidiar con sus caóticas familias. Duración: tres temporadas. Ver Derry Girls.

2. Everything Sucks! (2018)

Todo comienza cuando Luke, un chico de primero de secundaria con una cámara siempre en mano, se enamora de Kate, la hija del director. Kate, sin embargo, está atravesando su propio proceso de autodescubrimiento y cuestionando su sexualidad, algo nada fácil en los 90. Tras un accidente que destruye el escenario de la escuela, ambos clubes deciden unir fuerzas para hacer una película amateur y sobrevivir al aburrimiento y al bullying escolar. Duración: diez episodios. Ver Everything Sucks!

3. That ’90s Show (2023)

Es el verano de 1995 y Leia Forman está desesperada por tener algo de aventura en su vida. Durante una visita a sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, Wisconsin, Leia conoce a una nueva y rebelde generación de chicos locales. Decidida a reinventarse, convence a sus padres de dejarla pasar todo el verano allí. El icónico sótano de los Forman vuelve a llenarse de humo, música grunge y dramas adolescentes, mientras este nuevo grupo de amigos navega por los altibajos del primer amor, la amistad y la rebeldía noventera. Duración: tres temporadas. Ver That ‘s90 Show.