Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Llega el fin de semana, momento en el que millones de personas dedican parte de su tiempo al ocio y al entretenimiento. Entre las opciones más elegidas se encuentra la de disfrutar de una buena película o serie desde la comodidad de tu hogar; si tu idea es esa, prepará un buen balde de pochoclos porque Netflix ya tiene el ranking de las producciones más vistas de Argentina para este sábado y domingo 30 y 31 de agosto.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. El club del crimen de los jueves (2025)

Misterio/Comedia. Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 horas. Ver El club del crimen de los jueves.

El club del crimen de los jueves, tráiler oficial

2. El hombre del norte (2022)

Acción/Suspenso. El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre, pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre. Duración: 2 h 17 min. Ver El hombre del norte.

El hombre del norte, tráiler oficial

3. Un hombre abandonado (2025)

Drama/Familia. Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina. Duración: 1 h 31 min. Ver Un hombre abandonado.

Un hombre abandonado, tráiler oficial

4. Caerás (2025)

Suspenso/Romance. Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo. Duración: 1 h 45 min. Ver Caerás.

Caerás, tráiler oficial

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

2. Mi vida con los chicos Walter (2023)

Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.

Mi vida con los chicos Walter, tráiler oficial

3. Rehén (2025)

Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.

Rehén, tráiler oficial

4. Los ríos del destino (2025)

Drama. Una adolescente es secuestrada por una red de tráfico sexual, por lo que una madre feroz y un pirata se lanzan a la búsqueda de la chica, hasta que sus caminos se cruzan. Duración: cuatro episodios. Ver Los ríos del destino.

Los ríos del destino, tráiler oficial

5. Bon appétit, majestad (2025)

Comedia. Una chef de talento viaja en el tiempo y conoce a un rey tiránico. Con sus platos modernos, logra cautivar su paladar, pero le esperan desafíos muy reales. Duración: 12 episodios. Ver Bon appétit, majestar.