Cuatro grandes títulos que abandonan Netflix en septiembre

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con el amplio catálogo que ofrece. A medida que los días pasan, nuevas producciones se suman, mientras que otras se despiden para siempre. A raíz del inicio de septiembre, la plataforma de streaming anunció cuáles son los títulos que se podrán ver por última vez.

Frida (2002)

Frida se centra en la vida de Frida Kahlo (interpreta por Salma Hayek) desde sus años de juventud hasta su muerte, por lo que hace un recorrido por los momentos clave de su historia.

El film comienza con el accidente de colectivo que la artista mexicana sufrió, el cual le dejó secuelas físicas graves y la obligó a estar postrada en una cama, momento en el que empezó a pintar. A lo largo de la historia, muestra su encuentro con el muralista Diego Rivera, con quien vivió una relación de amor intensa y, a la vez, tumultuosa, marcada por las infidelidades de ambos.

La cinta también aborda su faceta como activista política, su bisexualidad y el vínculo que tuvo con otras figuras importantes, como el revolucionario ruso León Trotski. Es una mirada a su vida personal, su dolor físico y emocional, y cómo todo eso se reflejó en sus obras, que cobran vida en varias escenas de la película.

La película dura 2 horas y 3 minutos, y se despide de Netflix el 1 de septiembre.

Frida, tráiler oficial

Chicas pesadas, la nueva película (2024)

Chicas pesadas, la nueva película, es una adaptación musical del film que se estrenó en 2004.

La historia es la misma, pero con un elenco distinto. Sigue a Cady Heron (Angourie Rice), que se traslada de África a un instituto de Illinois. Allí, conoce a la abeja reina Regina George (Reneé Rapp), que domina la jerarquía social del colegio con sus amigas. Cady, con la ayuda de sus nuevos amigos, Janis (Auli’i Cravalho) y Damián (Jaquel Spivey), se infiltra en el grupo con el plan de derribar a Regina.

La película dura 1 hora y 52 minutos y se despide de Netflix el 5 de septiembre.

Chicas pesadas, la nueva película, tráiler oficial

Plan B (2010)

Es una comedia romántica que se enfoca en Zoe (Jennifer Lopez), una mujer que decidió no esperar al hombre ideal y se sometió a una inseminación artificial para cumplir su sueño de ser mamá. Justo después del procedimiento, precisamente a la salida de la clínica, conoce a Stan (Alex O’Loughlin) y surge la química entre ellos.

El film sigue la historia de cómo esta nueva pareja intenta que su relación funcione mientras Zoe ya está embarazada y Stan tiene que asimilar que la mujer de la que se enamoró va a ser madre.

La película dura 1 hora y 44 minutos y se despide de Netflix el 5 de septiembre.

Plan B, tráiler oficial

Orgullo y prejuicio (2005)

Orgullo y prejuicio sigue de cerca la novela de Jane Austen, que se centra en la vida de cinco hermanas en la campiña inglesa del siglo XIX, pero con una de ellas como protagonista: Elizabeth (Keira Knightley).

La familia tiene una situación económica modesta y el futuro de las jóvenes depende de que consigan un buen matrimonio. Cuando llega un soltero adinerado y su amigo, el apuesto, pero distante señor Darcy (Matthew Macfadyen), la tranquilidad del pueblo se altera. Elizabeth y Darcy se conocen y las primeras impresiones no son las mejores. La historia muestra cómo tienen que superar esas barreras para encontrar el amor.

La película dura 2 horas y 6 minutos y se despide de Netflix el 15 de septiembre.