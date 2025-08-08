Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 9 y 10 de agosto

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con su amplio catálogo, al que en las últimas horas se sumaron varias producciones. Entre tantas opciones para ver, elegir podría convertirse en un dolor de cabeza y es por esto que la plataforma de streaming tiene listo el ranking de las mejores series y películas para que puedas disfrutar este fin de semana.

Si tu idea es quedarte en casa, prepararte un buen balde de pochoclos y maratonear durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, quedate ahí que te dejamos lo más visto por los suscriptores de Argentina.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Mi año en Oxford (2025)

Romance/Comedia. Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba. Duración: 1 h 52 min. Ver Mi año en Oxford.

Mi año en Oxford

2. Gladiador II (2024)

Acción/Aventura. Gladiador 2, la esperada secuela de la aclamada película del año 2000, desembarcó este miércoles en Netflix y ya se ubica como la más vista. La historia se basa en una batalla de supervivencia y venganza, cuando un gladiador con un antecesor legendario desafía al Coliseo para destronar a los corruptos emperadores romanos y asegurar su futuro. Duración: 2 h 28 m. Ver Gladiador II.

Tráiler de Gladiador 2, ahora disponible en Netflix

3. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

4. El apostador (2014)

Suspenso/Crimen. El profesor de literatura Jim Bennett lleva una vida secreta como jugador de apuestas fuertes. Siempre se arriesga y le pide dinero prestado a un gánster, lo que lo lleva a enfrentarse a su acreedor contra el operador de una red de juego ilegal mientras llama la atención de Frank, un usurero paternalista. Mientras la relación con una estudiante se profundiza, Bennett debe arriesgar todo por una segunda oportunidad. Duración: 1 h 51 min. Ver El apostador.

El apostador, tráiler oficial

5. Happy Gilmore II (2025)

Comedia/Deporte. La secuela de la famosa Happy Gilmore aterrizó en el gigante de streaming este viernes 25 de julio y se convirtió en la más vista entre los usuarios de la plataforma. Esta entrega, que cuenta con la participación de Bad Bunny, se sitúa 30 años después de la victoria de Happy en el Tour Championship. Retirado en la actualidad, debe volver al golf profesional para pagar la escuela de ballet de su hija, Vienna. Su camino se complicará con el retorno de su rival, Shooter McGavin, quien busca el campeonato a toda costa. Duración: 1 h 54 min. Ver Happy Gilmore II.

Happy Gilmore 2, tráiler oficial

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: cuatro episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

2. Pecados inconfesables (2025)

Suspenso. Helena planea escapar de su esposo por maltrato. Ella se lleva a su hijo y solicita la ayuda de Iván, un escort de alto perfil. Ambos enfrentan muchos problemas antes de poder encontrar justicia. Duración: 18 episodios. Ver Pecados inconfesables.

Tráiler oficial de la serie Pecados inconfesables

3. División Palermo 2 (2025)

Comedia. En la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Duración: 2 temporadas. Ver División Palermo 2.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

4. Indomable (2025)

Thriller. Esta miniserie se centra en el agente especial Kyle Turner (Eric Bana), del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, quien investiga en Yosemite la misteriosa muerte de una joven escaladora que cae desde la pared de El Capitán. Duración: 6 episodios. Ver Indomable.

Indomable, tráiler oficial

5. Marcada (2025)

Suspenso/Drama. Babalwa, una expolicía devota, está desesperada por pagar la operación de su hija. Para ello, recurre a un salvador para que la ayude a organizar un audaz robo. Duración: seis episodios. Ver Marcada.