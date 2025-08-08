Llegó a Netflix, dura una hora y es ideal para ver hoy: el robo que paralizó al mundo

Con la llegada del fin de semana, Netflix se presenta como una opción ideal para relajarse y sumergirse en nuevas historias, ya sea en soledad, acompañado por la familia, con amigos o en pareja. Entre sus más recientes propuestas, destaca Los diamantes de Amberes: el robo del siglo, un atrapante documental que revive uno de los asaltos más impresionantes y comentados de las últimas décadas. Basada en hechos reales ocurridos en Bélgica en 2003, la producción promete adentrarse en los pormenores de un golpe millonario que logró vulnerar los sistemas de seguridad más sofisticados de la época, dejando una huella imborrable en la crónica policial internacional.

El documental, que llegó a Netflix este viernes 8 de agosto y tiene una duración de 1 h 35 min, se suma a la variada oferta de producciones documentales de la plataforma.

La trama gira en torno al robo al Centro Mundial de Diamantes de Amberes, uno de los sitios más vigilados a nivel global. A través de entrevistas exclusivas, material de archivo y detalladas reconstrucciones, la producción revela cómo un grupo de criminales consiguió vulnerar la seguridad de una bóveda que parecía impenetrable.

De qué se trata Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

Los diamantes de Amberes: El robo del siglo está inspirado en el libro Flawless: The Story of the World’s Greatest Jewel Heist de Scott Selby y narra la historia real del robo ocurrido en 2003 al Centro Mundial de Diamantes de Amberes. La producción se centra en un grupo de ladrones italianos liderados por Leonardo Notarbartolo, quienes llevaron a cabo uno de los golpes más impactantes de la historia reciente. A través de una mezcla de testimonios, imágenes inéditas y recreaciones, el documental revela cómo planificaron y ejecutaron este atraco de manera impecable.

Con el título original en inglés Stolen: Heist of the Century, la serie documental profundiza en cada etapa del robo, desde la planificación meticulosa hasta la acción en sí misma. Gracias a entrevistas con los protagonistas y expertos, sumadas a material de archivo, la producción ofrece una narrativa atrapante que combina el suspenso de un crimen real con la minuciosa labor de investigación que le siguió. La historia pone en evidencia la habilidad de la banda para burlar una de las bóvedas más seguras del mundo.

El documental también profundiza en las consecuencias que tuvo el robo, al mostrar no solo el impacto que generó en el mundo del comercio de joyas y diamantes, sino también en las vidas de quienes estuvieron involucrados directa o indirectamente. Además, pone el foco en el intenso y meticuloso trabajo llevado a cabo por las autoridades belgas, que dedicaron meses a la investigación para desenmascarar a los responsables, seguir las pistas y finalmente lograr recuperar gran parte de los diamantes y joyas sustraídas. Este proceso judicial y policial se presenta como un elemento clave dentro de la historia, evidenciando la complejidad y la dimensión que alcanzó este emblemático hecho.

Sin dudas, Los diamantes de Amberes: El robo del siglo se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia llena de suspenso, inteligencia y emoción. Perfecto para ver este fin de semana, el documental invita a descubrir los secretos detrás de un robo legendario que aún hoy sigue fascinando a millones de espectadores alrededor del mundo.