Quentin Tarantino defendió la constante aparición de pies en sus películas: “Es seña de una buena dirección”

Quentin Tarantino cuenta con muchas señas de identidad en su cine: los planos desde el maletero, guiños a la Serie B, sus increíbles diálogos de desarrollo de personaje... Pero sobre todo hay algo por lo que es tremendamente reconocido, sus planos de pies femeninos. Una cuestión sobre la que el cineasta se pronunció.

Recientemente, el ganador de dos Oscar fue entrevistado por el medio GQ con motivo de la promoción de su primer libro, la novelización de Érase una vez... en Hollywood. Durante la conversación, el director de Pulp Fiction fue consultado por su filia cinematográfica en torno a esta parte tan concreta de la anatomía de sus actrices.

Si bien la pregunta parece no haberle hecho mucha gracia a Tarantino, el realizador no se negó a responder: “No es algo que me tome en serio, hay muchos pies en muchas películas de buenos directores”.

Quentin Tarantino justificó el fetichismo de pies en sus películas

“Es una seña de una buena dirección”, aseveró el cineasta antes de señalar que, antes que él, Luís Buñuel definió el fetichismo de pies. “A Hitchcock y a Sofia Coppola también se les acusó de ello”. Para algunos, citar a una directora como Sofia Coppola fue entendido como una forma de refutar a los detractores de Tarantino que señalan este tipo de planos como una práctica sexista que cosifica a la mujer.

Actualmente, el cineasta compagina la promoción de su libro con el planteamiento de un nuevo proyecto. Aunque afirmó no tener claro si hará su décima película o si dejará antes el cine, sí demostró en numerosas ocasiones que no le faltan ideas para llevar a cabo. Tarantino manifestó en el pasado que, tras su paso por el séptimo arte, le gustaría centrarse en la televisión, el teatro y la literatura.