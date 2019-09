Anahí de la Fuente, de 28 años, es maquilladora, performer y comunicadora Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 21:36

Esta tarde, el colectivo de Actrices Argentinas, junto a otras organizaciones feministas, presentó una nueva denuncia de acoso sexual, en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bauen. En este caso fue contra el ahora exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. La denunciante es Anahí de la Fuente.

De la Fuente es una maquilladora profesional, performer y comunicadora de 28 años que había empezado a trabajar en el Centro Cultural San Martín como Comunity Manager en el mes de junio de 2017. En diálogo con LA NACION, De la Fuente señaló: "Soporté esa situación durante dos años y pico, los que tuve en el lugar. Ya me habían renovado el contrato para el tercer año pero a los pocos días hice esta denuncia y me dejaron sin trabajo. Tenía lo que llamamos un contrato basura, el mismo tipo de contrarto y seguramente el mismo tipo de sueldo que tenía Cinthia Choque", en alusión a la agente de tránsito que murió tras ser atropellada por Eugenio Veppo y a quien Actrices Argentinas le dedicó la conferencia de prensa.

Según lo que denuncia la joven, que se presentó ante la justicia el 29 de marzo de este año, cada día de trabajo bajo la órbita de Pimentel era un padecimiento, a causa de los constantes acosos del director.

Conferencia de prensa de Actrices Argentinas - Fuente: Youtube 21:29

Video

"Prefiero no volver a hablar sobre lo que me pasó, sobre todo porque es algo doloroso de revivir, pero es una situación de acoso sexual, abuso laboral, maltratos e intimidación", explicó hoy la denunciante. En su momento, De la Fuente había especificado en una entrevista en Página 12 los padecimientos a los que alude: "Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás, como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler", dijo.

Todo comenzó, según su relato, "a los pocos meses de empezar a trabajar, cuando la persona entró más en confianza conmigo. Los hechos eran dentro del recinto laboral pero también sucedían en algunos eventos por fuera del Centro Cultural, pero que eran parte de su actividad", aclaró.

A principios de marzo de este año, la maquilladora acudió a la Red de Abogadas Feministas, que le sugirió enviar un telegrama al Centro Cultural para informar de la situación de acoso. El Ministerio de Cultura porteño inició un sumario. Mientras, Anahí tenía que seguir en contacto con Pimentel a diario.

Entonces,la artista decidió no ir más a su trabajo. A los pocos días recibió una cédula firmada por Pimentel en que le informaban que la habían desvinculado del trabajo por ausencias reiteradas.

"Me tomó un tiempo hacer la denuncia porque no es una decisión fácil, pero estoy muy segura desde el primer minuto en visibilizarlo y en hablar de esto, porque se trata no solo de la violencia machista dentro del ámbito laboral sino también en lo académico, ya que esta persona da clases en la UNA", resaltó tras la conferencia de esta tarde.

Anahí presentó su denuncia también mediante telegrama ante el Centro Cultural San Martín, el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Cultura. "Denuncié los hechos y pedí que por favor me trasladasen de área y que me alejesen de esta persona, pero no tuve ninguna respuesta institucional todavía por parte de ninguno y me echaron a los pocos días", subrayó hoy.

Además, la maquilladora despedida se refirió a "los peligros de la precarización laboral". "Hay que pensar que ante las disidencias somos doblemente vulnerables a estos contratos", señaló y recordó: "Hay otra denunciante".

La joven empezó a trabajar como Community Manager del Centro Cultural San Martín en junio de 2017 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La joven decidió llevar su caso a la Justicia. Su denuncia contra el ahora exdirector del Centro Cultural San Martín fue por "maltrato físico" y "acoso sexual en lugares privados de acceso público", hechos agravados por su condición de funcionario público. La denuncia se asentó en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género a cargo de Claudia Barcia.

El 29 de julio, para expresar los avances de su denuncia y su sentimiento de agradecimiento a todas las organizaciones feministas que le brindaron su apoyo, la performer publicó en su cuenta de Facebook: "Quiero aprovechar este viernes, después de estar encerrada tres días con fiebre y mil reflexiones personales taladrando mi cabeza, para contarles que mi caso está pasando a instancias mayores".

"También quiero volver a agradecerle a todas las personas que están brindándome apoyo en este momento tan difícil y particular de mi vida. Estoy conociendo gente maravillosa, individuos y colectivos llenos de amor y ganas de ayudar a frenar con la violencia institucional, física y emocional sobre las mujeres", continuaba el posteo, que concluía con un "Recuerden: ¡Juntxos (sic) somos más fuertes!