Diana Gómez es la actriz que interpreta a Valeria, la protagonista de la historia basada sobre los libros de Beta Coqueta. Gómez es conocida por su participación en La casa de papel Crédito: Instagram Beta Coqueta

Valeria , l a serie de Netflix que promete convertirse en un nuevo éxito de la plataforma de streaming, es una historia basada sobre una saga que se publicó en 2013 y que terminó transformándose en un best-seller con más de 1.200.000 ejemplares vendidos . Su escritora, Elisabet Benavent, es una española que tiene apenas treinta años y que es conocida también como Beta Coqueta en Instagram donde acumula casi 250.000 seguidores.

La adaptación audiovisual de En los zapatos de Valeria -tal como se titula la primera novela de la saga- resulta una combinación entre Sex and the City y Girls en versión española : una protagonista escritora que se encuentra en una crisis creativa y amorosa se refugia en sus tres mejores amigas. Las cuatro recorren juntas un camino de emociones, amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, secretos, alegrías y preocupaciones sobre el futuro. La participación masculina en el relato está representada por el marido de Valeria y por su amante.

La historia creada por Benavent se caracteriza por el abordaje de temas sentimentales. Todas las protagonistas tienen trabajo y pueden mantener cierto estilo de vida sin preocupaciones económicas. Pagar las cuentas no es un problema para ninguna de ellas . De ahí también viene la reminiscencia de las series de mujeres norteamericanas en las que los únicos conflictos provienen de cuestiones existenciales o emocionales.

El fenómeno editorial conseguido por Benavent fue resultado de una apuesta sin expectativas : el primer paso fue publicar sus historias en Amazon para probar suerte. "Yo he escrito toda la vida. Era una cosa que nunca me planteé hacer de manera profesional pero unos amigos míos me animaron a autopublicar unas novelas que tenía guardadas. Ser escritora siempre había sido mi sueño pero era algo que tenía tan arraigado y me parecía tan imposible que ni siquiera lo intenté nunca. Como tenía un trabajo muy gris que no me gustaba y tampoco tenía demasiadas responsabilidades, no me lo pensé demasiado y me lancé. Si me equivocaba ese era el momento para hacerlo", contó la escritora nacida en Valencia en una entrevista a La Vanguardia publicada en febrero de 2019.

Elisabet Benavent se transformó en un fenómeno editorial en 2013 con la publicación de la saga de Valeria Crédito: Instagram Beta Coqueta

A partir de 2013, Benavent se convirtió en una prolífica creadora de novelas escritas en clave de comedia romántica. En 2014, publicó la trilogía Mi elección compuesta por Alguien que no soy, Alguien como tú y Alguien como yo, que cuenta la historia de un triángulo amoroso. Silvia se conoció en 2015 y consta de dos libros: Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia . En este caso, la protagonista inicia una relación con una estrella de rock después de ser abandonada por su pareja.

Hasta el momento, la escritora parece ser capaz de sostener un ritmo de un mínimo de dos novelas por año. En 2016 publicó tres, en 2017 otras tres más, en 2018 fueron dos y en 2019 se mantuvo en los rankings de ventas con dos nuevas historias. Los temas son recurrentes : historias de desamor entrelazadas con fuertes amistades entre mujeres.

Casada con su novio de los 18 años, a quien menciona como Mister Coqueto , y sin hijos, Beta Coqueta vive en Madrid y es licenciada en comunicación. Antes de comenzar su exitosa carrera como escritora, trabajó en una empresa multinacional durante casi siete años. Las novelas de Valeria pueden conseguirse en nuestro país.