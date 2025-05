El curioso gesto de Franco Colapinto ante la visita de Dua Lipa al Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto aprovechó la visita de la cantante Dua Lipa en el Gran Premio de Mónaco y le dejó un “like” en una publicación de Instagram que hizo ella. Este guiño fue visto de buena manera por los fanáticos que mantienen las esperanzas de que el piloto y la artista puedan conocerse.

“Parada rápida en boxes con el Dua Lipa Rennstall GT3 RS“, escribió la intérprete de ”Houdini" en la descripción de un posteo que compartió en redes sociales. Allí se la pudo ver parada junto a un vehículo, vestida con pantalón y chaqueta negra y una colorida remera, y con algunas personas de fondo.

El "like" de Franco Colapinto a una publicación de Dua Lipa

Sin dudar, Colapinto le dejó un like al posteo y esto no pasó para nada inadvertido entre los usuarios delas redes sociales. De hecho, no faltaron quienes fantasearon con un posible encuentro entre la cantante y el deportista.

En cuanto a su desempeño en la carrera, Colapinto salió a las pistas en el puesto número 18 con la intención de mejorar su desempeñado y, sobre todo, terminar la carrera.

La sonrisa de Franco Colapinto como reflejo de un saldo positivo en Mónaco, en donde concluyó 13°

A bordo de su auto de la escudería Alpine, el oriundo de Pilar se codeó contra otros pilotos y logró subir peldaños a medida que se desarrollaba la carrera en Mónaco. Finalmente, la joven promesa del deporte argentino terminó en el puesto 13, un puesto más que aceptable para sumar experiencia.

“Después de clasificarme 20°, llegar en el 13° puesto es positivo en Mónaco. En esta pista es muy difícil pasar y todo progreso es más que bienvenido. Arranqué con las gomas incorrectas para una carrera como ésta, porque quería ayudar a Pierre (Gasly), pero él quedó fuera muy pronto y me condicionó mucho la carrera", indicó Colapinto, quien se prepara para los siguientes desafíos en la Fórmula 1.