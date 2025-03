La tajante decisión de L-Gante luego de que Wanda Nara expusiera fotos íntimas en las redes

Si algo quedó en evidencia, sobre todo en estos últimos meses, es que Wanda Nara no puede escaparle a los escándalos. Filtraciones de chats, denuncias, intervenciones de la justicia, viajes y ahora también... fotos. El jueves la mediática subió imágenes de sus hijos a sus historias de Instagram, pero dejó entrever la galería de fotos de su teléfono, incluidas imágenes suyas subidas de tono y pruebas de que “stalkea” a Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez. Este combo no le habría gustado nada a su novio Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante puesto que, según se pudo advertir, el músico tomó una determinante decisión que reflejaría una posible crisis de pareja.

Wanda Nara subió una foto de sus hijos a las redes y se le escaparon imágenes subidas de tono

El jueves Wanda Nara expuso en una serie de fotos hots suyas y además capturas de las publicaciones que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi. Si bien rápidamente eliminó las historias, los usuarios de las redes hicieron capturas de pantalla y las imágenes no tardaron en viralizarse. Aparentemente, toda esta situación no le habría simpatizado nada a su novio L-Gante puesto que, según advirtieron desde las redes sociales del programa Intrusos (América), el músico dejó de seguir a la mediática en Instagram.

El jueves, L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram (Foto: Instagram @intrusos / @lgante_keloke)

En tiempos de redes sociales, dejar de seguir a alguien dice mucho, sobre todo cuando la otra persona involucrada, en este caso Wanda, no replica la acción. Este gesto no pasó inadvertido y deslizó la posibilidad de una crisis entre la pareja.

Sin embargo, aparentemente el conflicto entre ambos se solucionó, puesto que ahora el músico tiene a su novia en su lista de “seguidos”.

Finalmente, el músico volvió a seguir a su novia en Instagram (Foto: Instagram @lgante_keloke)

No obstante, el hecho de que L-Gante haya dejado de seguir en Instagram a Wanda también pudo haberse tratado de una movida de prensa, puesto que el jueves por la noche el músico lanzó “Otra poesía” su nueva canción con L’Konga. Además de presentar el tema, presentó el videoclip, el cual estuvo justamente protagonizado por Wanda Nara.

"Otra poesía" la nueva canción de L-Gante y L'Konga

El video estuvo ambientado en un bar y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) apareció en escena y lució un vestido negro. En las imágenes se pudo ver a la pareja muy acaramelada e incluso hasta se besaron. El videoclip además incluyó fragmentos del videoclip del tema “El último romántico”, el cual L-Gante y Nara protagonizaron en 2022.

En las últimas horas, en tanto, la conductora dio que hablar también por unos nuevos y explosivos audios que filtraron en LAM (América) de una conversación telefónica que ella mantuvo con el panelista del programa Pepe Ochoa. Durante la llamada, Wanda Nara dijo que le daba “lo mismo” que Icardi saliera con Suárez y que la actriz está “muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de mie**a”.

Durante una conversación telefónica con LAM (América) Wanda Nara comparó su relación con L-Gante con la de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram)

En este sentido, hizo mención del conflicto legal que tiene con Icardi por la tenencia de sus hijas y el rol que juega Suárez. “Creo que hasta una mina soltera de Victoria’s Secret sin hijos le diría ‘flaco es la mamá, ¿cómo mie**a te peleas así?, ¿cómo querés sacarle la tenencia?‘. Entonces me parece raro y ahí si cuestiono los sentimientos de esa mujer. Yo no la conozco y no sé si será empática o no. Pienso que no, por todo su historial con las mujeres“, sostuvo.

A partir de esto, Wanda comparó el vínculo de Suárez e Icardi con el que ella tiene con L-Gante. “¿Vos te pensás que yo estaría con él si no le paga a Tamara Báez la cuota alimentaria? ¿Si le está peleando sacarle la tenencia de la hija? ¿Si cada vez que habla con Jamaica la hace sentir mal?“, lanzó, a modo de evidenciar que las relaciones son completamente diferentes.