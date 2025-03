Wanda Nara publicó una jugada producción de fotos y revolucionó las redes sociales

Wanda Nara subió el voltaje en Instagram como forma de cerrar el fin de semana. Fiel a su estilo osado, y en simultáneo al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi, la figura de Telefe se mostró con poca ropa sobre un piano y dio de qué hablar. El atuendo consistió en colores particulares y transparencias. Entre sus fans, algunos la compararon con la “Barbie morocha argentina”.

La semana pasada, la mediática volvió a protagonizar la escena pública por sus fotos subidas de tono, en especial luego de querer publicar un recuerdo familiar, donde sin querer también se colaron otras de ella en la cama. Con la intención de demostrar que pasa tiempo con sus hijos, hizo captura a una serie de imágenes de su celular y las posteó, sin percatarse que debajo, en las sugerencias, aparecía en algunas sin ropa.

El posteo que hizo Wanda Nara y la reacción que recibió de parte de sus seguidores. Algunos de ellos hicieron eco de las presuntas versiones de separación (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En esta ocasión, Nara compartió un carrusel temático, en el que posó sobre un piano de la reconocida marca Yamaha, con un corset de encaje enterizo en color rosa, con transparencias y escote en V. Además, incluyó un par de botas bucaneras rojas de cuero.

En cuanto a su peinado, eligió el pelo recogido con una cola de caballo y de accesorios usó un par de aros argolla.

Wanda Nara realizó una producción de fotos subidas de tono sobre un piano Yamaha (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Lo cierto es que esas fotos de alto voltaje alcanzaron los 400 mil “Me Gusta” en pocos minutos y reunió centenares de opiniones en la sección de comentarios por parte de sus seguidores. “La Barbie morocha. Te amo”; “Una bomba”; “Madre de cinco nenes, empresaria, millonaria y encima tiene un lomazo. En vez de criticarla, pídanle consejos” y “Perfecta”, fueron algunas en cuestión.

"Barbie morocha", fueron algunas de las comparaciones que Wanda Recibió por parte de sus seguidores (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Asimismo, aparecieron algunos mensajes que hicieron eco de la presunta separación o distanciamiento que Nara tendría con Elián Valenzuela (L-Gante). Si bien días atrás Yanina Latorre fue la primera que sugirió que existiría una segunda crisis de pareja, más tarde los dos presentaron su nuevo videoclip en público, en el que colaboró musicalmente La K’onga: “Otra poesía”.

A pesar de que ninguno confirmó las versiones de separación, el cantante de Cumbia 420 no le puso Me Gusta en las 12 horas que llevan publicadas las fotos de la mediática en las redes. “Amiga, ¿te separaste? Sí, ¿cómo te diste cuenta?”, y “Cuando esté separada no diré nada, pero habrá señales”, fueron algunos comentarios irónicos en referencia.

Esto habría sucedido por las fotos hot que expuso la semana pasada y además capturas de las publicaciones que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi. Si bien rápidamente eliminó las historias, los seguidores viralizaron las capturas de pantalla y las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales. Aparentemente, toda esta situación no le habría simpatizado nada a L-Gante que, según advirtieron desde el programa Intrusos (América), el cantante dejó de seguir a la mediática en Instagram.

Wanda Nara y L-Gante habrían tenido una escandalosa pelea antes de que la mediática viajara a Turquía (Foto: Insatagram @wanda_nara)

Ese dato se sumaría también a las supuestas pruebas que Latorre tendría acerca del desgaste de la relación entre Nara y Valenzuela, antes de que la mediática viajara a Turquía para recibir el premio a la Mujer del Año.

La panelista de LAM (América) sugirió que el cantante habría retomado hábitos que ya fueron motivo de separación en el pasado. “El entorno de Wanda está muy preocupado. La primera vez que ella lo dejó fue por esto”, dijo. Además, destacó las diferencias entre los estilos de vida de ambos. “Podemos decir cualquier cosa de Wanda, pero es una mujer muy sana”, afirmó, con lo que sugirió que los comportamientos de L-Gante en la noche porteña generarían conflictos en la relación.